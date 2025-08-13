logo
Još jedan NBA tim prodat za milijarde dolara: Američki bogataš kupio Portland i već zna šta će s njim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

NBA franšiza Portland Trejl Blejzers prodata je za više od četiri milijarde dolara.

Portland Trejl Blejzers prodat za četiri milijarde dolara Izvor: Steph Chambers / Getty images / Profimedia

Američki milijarder Tim Dandon je sa grupom investitora kupio NBA franšizu Portland Trejl Blejzerse. Platiće je "malo više od četiri milijarde dolara", potvrđeno je TV mreži ESPN.

Dandonova namjera je da klub ostane u Portlandu i da tako nastavi putem kojim ga je vodio pokojni gazda Pol Alen, svojevremeno suosnivač Mikrosofta, koji je preminuo od raka 2018. godine. Do prodaje je klubom rukovododila njegova sestra, Džodi Alen.

Dandon je vlasnik hokejaškog NHL tima Karolina Hurikejns, a uspio je ono što nije uspio 2002. godine osnivač kompanije "Najki" Fil Najt, kada je nudio četiri miliona dolara, ali je porodica Alen odbila. I ispostavilo se da je tom odlukom duplirala zaradu.

Izvor: YouTube/ABC11

Aleni su 2024. godine prodali svoju dvoranu "Moda centar" gradu Portlandu za dolar, kao i zemljište na kojem se nalazi arena za sedam miliona dolara. Tada je osnovano javno-privatno partnerstvo sa namjerom da arena bude renovirana zajedno sa okruženjem do 2030. godine.

Kako su cijene NBA timova ovoliko skočile?

U posljednje tri godine NBA franšize se prodaju i kupuju po astronomskim cijenama. Finiks Sansi prodati su pretprošle godine za četiri milijarde dolara, što je bio tadašnji rekord, a ovo ljeta su Boston Seltiksi prodati za 6,1 milijardu dolara.

Nakon toga je objavljeno da će i najveći tim na svijetu, Los Anđeles Lejkersi, biti prodati za čak 10 milijardi dolara.

Da li će Portland postati uspješniji?

Portland Trejlblejzersi vratili su ovog ljeta i dalje neoporavljenog Demijana Lilarda, svog dugogodišnjeg lidera koji je prethodne dvije godine neuspješno pokušavao da osvoji šampionski prsten sa Milvokijem.

Međutim, Blejzersi već decenijama ne uspijevaju da se domognu velikog finala, pa im je u 21. vijeku najbolji rezultat učešće u finalima Zapada protiv Golden Stejt Voriorsa 2019. godine (izgubili 0-4). Posljednji put bili su u finalu 1992. godine, protiv Džordanovih Čikago Bulsa kada su izgubili 2-4 u seriji.

Portland je bio šampion 1977. godine.

Tagovi

NBA liga Portland

