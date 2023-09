Mirko Mikić nakon istorijskog plasmana Slobode: Neke stvari su mnogo važnije od rezultata

Trener rukometaša Slobode Mirko Mikić ispisao je istoriju sa tuzlanskim timom, koji je prvi put osigurao plasman u drugo kolo EHF Evropskog kupa.

Izvor: Facebook/RK Sloboda/E. Dindić

Tuzlaci su dva puta savladali Klarksvik sa Farskih Ostrva u dvorani "Mejdan", iako je po svemu sudeći pitanja prolaska u narednu fazu takmičenja riješeno već u prvoj utakmici u kojoj je predstavnik Bosne i Hercegovine slavio sa 11 golova razlike (30:19).

Ipak i u revanšu, crno-crveni su zabilježili novu pobjedu 23:18 (17:11) i zakazali novi evropski dvomeč protiv izraelskog Makabija Rišon Lezion.

"Najvažnije je da su igrači uradili ono što smo tražili od njih, a to je da su ušli ozbiljno defanzivno u ovaj drugi meč. Svi smo mi osjećali manje-više da je ovo gotovo nakon prvog duela, međutim, neke stvari su mnogo važnije od samog rezultata. Važnije je to da uđu 100 posto motivisani, ne kao da je neriješeno, nego kao da gubimo 11 razlike. Zadatak je bio da nadoknade pet razlike u prvom poluvremenu što su oni i učinili. To je onda pružilo nama mogućnost da damo šansu momcima, koji rijetko kada imaju priliku da igraju za prvi tim Slobode, a kamoli na evropskoj utakmici", rekao je Mirko Mikić, banjalučki trener sa tuzlanske klupe.

Prema njegovim riječima, nije potrebno dizati neku veliku prašinu zbog ovog uspjeha već je potrebno nastaviti s daljim radom.

"Što se tiče ove dvije utakmice, nećemo da pravimo nikakvu euforiju, spremićemo se i trenirati dalje nakon dva dana odmora i oporavka od naporne sedmice. A onda ćemo se spremati za narednog protivnika. Čestitam mojim igračima na dosta motivisanoj partiji, na fokusu, na svemu onome što su uradili prethodne nedjelje i to je to. Spremamo se dalje, nećemo od ovoga da pravimo neku preveliku stvar", dodao je Mikić.

Tuzlaci će u drugom kolu igrati protiv izraelskog Makabija Rišon Lezion, a taj dvomeč je na rasporedu 14/15. odnosno 21/22. oktobra.