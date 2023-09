Novak ne igra - a rekordi samo rastu!

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz prijavio čak pet turnira do kraja sezone, kako bi skinuo Novaka Đokovića sa vrha ATP liste.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković trenutno je na zasluženom odmoru, a njegovi rekordi uvećavaju se i dok se ne takmiči. Nova ATP lista otkriva nam kakvo je stanje na vrhu, ali govori i o vanvremenskoj dominaciji srpskog sportiste - on je započeo 392. nedjelju na vrhu, što je rekord kakvom niko u istoriji nije bio ni blizu!

Novak sada ima čak 15 nedjelja više od Štefi Graf koja je rekorderka u ženskoj konkurenciji, odnosno 82 nedjelje više od Rodžera Federera koji je nekad bio rekorder kod muškaraca! Uskoro bi, ukoliko se kockice poslože, Novak mogao da stigne i do 400. nedjelje na vrhu, iako je tokom prethodnih sezona govorio da mu to više nije glavni cilj. Sa druge strane, Karlos Alkarazu jeste, pa će do kraja sezone dati sve od sebe kako bi se domogao prvog mjesta!

U skladu sa tim je i podatak da je mladi španski teniser propustio Dejvis kup u Valensiji, da bi spreman dočekao posljednje turnire u sezoni, a zatim ih prijavio čak pet! Igraće Karlos Alkaraz Peking, Šangaj, Bazel, Pariz i Torino - gdje je i ove godine završni masters, a sve u cilju "topljenja" prednosti koju ima Novak Đoković.

Najbolji srpski teniser trenutno ima 11.795 bodova, dok je Španac na 8.535, ali ovako velika razlika ne predstavlja pravu sliku. Iako se čini da je Novak Đoković bezbjedan zbog 3.260 bodova prednosti, on neke od njih neće ni pokušati da odbrani, dok Karlos Alkaraz do kraja sezone ne brani ništa!

Novak će izgubiti bodove osvojene u Astani i Tel Avivu (ukupno 750) jer se na tim turnirima neće ni pojaviti, a na teren će se vratiti tek krajem oktobra. Biće izuzetno važno da dobro odigra masters u Parizu gdje bi mogao da osvoji "hiljadarku", a zatim i da bude najbolji kada osmorica najboljih budu igrali Završni masters sezone u Torinu. Pored ta dva turnira, Đoković će se takmičiti samo još u Dejvis kupu, gdje će sa Srbijom u drugoj polovini novembra imati priliku da po drugi put stigne do prestižnog pehara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!