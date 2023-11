Novaka poslije ovoga nikad niko neće stići!

Novak Đoković je u Parizu krenuo silovito, a Karlos Alkaraz je odmah kiksnuo. To ima svoje posljedice i evo kako stvari stoje po najboljeg tenisera svijeta u ovom trenutku.

Novak će u srijedu cijeli dan igrati tenis, ali mu to neće previše smetati! Odmarao je Đoković mjesec i po dana, a sada se vratio na teren u Parizu pobjedom u dublu zajedno sa Miomirom Kecmanovićem. To učešće u dublu znači da će morati da ima dupli program, ali mnogo je bolje Srbin prošao nego Karlos Alkaraz.

Nekadašnji prvi reket sveta je došao u prestonicu Francuske sa namjerom da sruši Novaka sa prvog mesta na ATP listi, a ispao je na prvom koraku. Malo poznati Rus Roman Safiulin, 45. na ATP rang listi, rutinski ga je dobio u dva seta 6:3, 6.4 i tako mu razbio nade da od ponedjeljka može da bude prvi na svijetu.

Ali šta sve ovo znači za Novaka Đokovića i njegovo mjesto na čelu? Do kada je sigurno prvi, šta mu je potrebno da bi ostao na čelu ATP liste do kraja godine i šta bi taj podvig značio za njega?

ŠTA JE SIGURNO? KORAK DO JUBILEJA!

U ovom momentu, kada se oduzmu poeni uzeti prošle godine na završnom mastersu i na mastersu u Parizu, a koji će biti oduzeti u ponedjeljak, situacija je takva da Novak ima 8.955 bodova, a Karlos Alkaraz 8.455. Čak i da se desi da Tomas Ečeveri iznenadi Đokovića i dobije ga u prvom kolu srpski teniser će ostati prvi još dvije nedjelje i za sada ima osigurano 399 nedjelja na vrhu svjetskog tenisa.

ŠTA AKO OSVOJI?

Pobjeda u meču sa Ečeverijem potjerala bi Novaka preko 9.000 bodova na 9.035 poena, a eventualni trijumf u gradu ljubavi bi mu donio 9.945 poena. To bi značilo da bi pred završni masters u sezoni imao 1.490 bodova više u odnosu na Alkaraza. U tom slučaju bi ga samo jedna pobjeda, ili jedan Alkarazov poraz u Torinu dovela do prvog mjesta na ATP listi do kraja godine!

A ONDA...

To bi značilo da bi Novak rekordni osmi put postao prvi teniser na svijetu na kraju takmičarske godine! I sada sa sedam godina na vrhu je rekorder ispred Pita Samprasa sa šest, kao i Rafaela Nadala, Rodžera Federera i Džimija Konorsa sa pet, a još jedna godina na vrhu bi ga dodatno digla do nedostižnih visina. Takođe bi to značilo da bi postao prvi teniser u istoriji koji je proveo više od 400 nedjelja na vrhu ATP liste. Već je prevalio punih sedam godina na vrhu kada se sve sabere, a izgleda da je sve bliže i osmoj...

