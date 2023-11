Ovo niste primijetili u TV prenosu - Novak slomio rekete, a pobjesnio je i zbog kamermana

Novak Đoković je pobjesnio na kamermana koji mu se prikrao iza leđa.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je na startu završog mastersa u Torinu talentovanog Holgera Runea (2:1) uz dosta muke, a ključni detalj na meču dogodio se početkom trećeg seta. Tada je Đoković napravio brejk, potom odmah dozvolio Dancu da mu na isti način "uzvrati", a za to je neko ili nešto moralo da "plati". Ovoga puta to nije bila publika, koja je za razliku od one u Parizu bila veoma korektna, nego je to bio reket! Preciznije, reketi...