Ovaj tekst govori sve o odnosu Đokovića i Alkaraza: Španac je poklon za Srbina, evo i zašto!

Novak Đoković je našao "uragan" koji će ga pogurati, motivisati da i dalje osvaja. Taj uragan se zove Karlos Alkaraz!

Glavna priča ovogodišnjeg završnog mastersa u Torinu, ali i kompletnog finiša sezone nakon US Opena je to da li će Novak Đoković uspjeti da bude prvi na kraju sezone. Uspio je to Srbin, ali se tokom kompletne tekuće sezone rodilo novo rivalstvo. Nije više tema Novak protiv Nadala, odavno nije tema Novak i Rodžer Federer, već je tema Novak ili Alkaraz.