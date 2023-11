MONDO Intervju: Potreban im Alkaraz na vrhu, ali imaju problem, Novak ga je pročitao!

Goran Bubanj je u razgovoru za MONDO pričao o Novaku Đokoviću, tek završenoj sezoni, Dejvis kupu, narednoj godini...

Novak Đoković i sa 36 godina dominira svjetskim tenisom i čvrsto vjerujemo da će tako ostati i u 2024. godini. Ni "srednja" generacija, ni najnovija generacija, ni oni malo stariji... Ne mogu mu ništa. Osvojio je tri grend slema u 2023, igrao finale četvrtog i vjerovatno ga je jedan pogođeni volej dijelio od titule i u njemu, završio je godinu na prvom mjestu, više od 400 nedjelja je na vrhu ATP liste, jedna lopta dijelila je njega i Srbiju od finala Dejvis kupa...

O svemu što smo vidjeli od njega u 2023. godini, o narednoj sezoni, ciljevima, dometima, o tome svemu pričali smo sa Goranom Bubnjem, bivšim selektorom Dejvis kup reprezentacije Srbije i teniskim stručnjakom koji se ne usteže da stvari naziva onakvim kakve jesu. Zatekli smo ga u nedjelju pred TV-om, dok je gledao borbu za titulu šampiona Dejvis kupa. "Gledam sad ovo finale Australija-Italija i razmišljam kako bismo mi dobili, Kecmanović bi lako sa ovim Popirinom, Đoković sa De Minorom... Teže nam je bilo polufinale od finala", primetio je Bubanj i prije početka razgovora za MONDO.

Priznao je da je bio malo iznenađen izborom selektora Viktora Troickog pred meč sa Velikom Britanijom u četvrtfinalu, ali se Miša Kecmanoić odlično pokazao. "Bili smo malo skeptični kad je počelo, djelovalo je da je Đere u boljoj formi od Kecmanovića. Na osnovu onoga što znam, odlično se pokazao na pripremama i treninzima i onda je taj izbor bio logičan, opravdao je sve to na terenu, stavio je Novaka u poziciju da ne mora da vadi 'kestenje iz vatre' već da donese poen, znamo u kakvoj smo situaciji sa dublom."

DEJVIS KUP I NOVAK

Pojasnio je nekadašnji selektor reprezentacije kako je iz njegovog ugla izgledala igra Srbije u Malagi, na završnom turniru Dejvis kupa. Jedan utisak mu je najjači "Sada kad je sve prošlo, vidi se koliko je Novak bio knap sa energijom, igrao je Pariz, Torino, meč protiv Norija trebalo je da dobije još ubjedljvije. Prvi set protiv Sinera u polufinalu, vidjelo se da je stegnut, da fizički nije na svom nivou, nije bio taj Novak sa Završnog mastersa. U drugom je sve bilo rutinski, pa je u trećem imao šansu da riješi sve i ranije, onda te tri meč lopte, mada je realno pravu šansu imao samo na prvoj meč-lopti, taj slajs je otišao u aut. Onda je došao gem na njegov servis, pogriješio je tu što je na brejk-lopti išao naprijed, na servis-volej. Da je došlo do taj-brejka, bilo bi izjednačeno..."

Zastao je Bubanj na kratko, pa progovorio o najvećem problemu naše Dejvis kup reprezentacije - o dublu. "Taj dubl je odlučio na kraju. Kad sam vodio reprezentciju, bio je i tad baš važan, Zimonjića sam 'izmislio'. Ni Novak ni Miša nisu dubl igrači. U igri parova sve je u pokrivanju sredine, oni to ne rade. Trebalo je da ostanu pozadi i da 'pucaju' u Sonega, to su radili u drugom setu, slomili su ga tu, pa su propustili brejk šanse na 3:2, možda bi ih to ponijelo. Dubl je u ovom konceptu Dejvis kupa podjednako značajan kao singl, ako imate dobar dubl, to vam je poen. Od dva singla, jedan može da se dobije."

Ni Novak nije siguran da li će igrati u Dejvis kupu naredne sezone. "To je na kraju godine, pitanje kakva će sezona biti, koje turnire će igrati, kako će ići, vidjećemo. Igramo te kvalifikacije dogodine i potreban nam je neko da vuče tim, to nije Novak, on bi trebalo da se priključi timu tek na kraju, u tom finalnom dijelu. Zato je ovo baš bitno za Kecmanovića, tu su Đere, Lajović, Međedović, imamo mlad tim koji može da bude perspektivan u budućnosti. Veća je razlika kada izgubite na nekom turniru nego kad izgubite u Dejvis kupu, kad igrate za svoju zemlju, pa se osjećate kao da ste iznevjerili narod, to je baš teško."

MOŽE LI NOVAK DO 500 SEDMICA NA VRHU?

Đoković je na prvom mjestu više od 400 sedmica, već su krenule licitacije da bi mogao i do 500. "Nevjerovatno je šta je uradio. Doduše, neki rekordi i to šta rade... Bez potcjenjivanja, ali sam i ja mogao da budem u reprezentaciji Jugoslavije tipa 1932. godine. Rezultati Roda Lejvera od sva četiri slema u sezoni stavljaju se u istu ravan kao Novak, a tad su bila tri turnira na travi, Savezi su prijavljivali igrače, ne može to da se poredi. Ovih 400 sedmica u konkurenciji sa Federerom, Nadalom i bar još četiri-pet igrača koji bi i danas bili konkurenti. Del Potro, Marej, Vavrinka, Berdih, Ferer... Osvojili bi oni još slemova da nije bilo ove trojice asova."

Potom se vratio na naše pitanje - da li Novak može do 500 sedmica? "Rekao bih da mu prvo mjesto više nije cilj, čak mu je i sad u završnici sezone cilj bio Dejvis kup, ne Torino, dobio je tu Runea, 400 sedmica je obezbijedio, pa su se onda neke stvari dalje otvorile. Ne bih rekao da je njemu 500 sedmica važno. Prvo mu slijedi Australijan open, to je za njega kao penal, onda Olimpijske igre, Rolan Garos, ista podloga, isto mjesto, doduše za taj dio sezone tempira formu i Rafa Nadal, mada ne vjerujem da on može bilo šta."

GOAT DEBATA I ĐOKOVIĆEV HENDIKEP

Nezaobilazna tema bila je debata oko toga ko je najbolji svih vremena. Uprkos svim brojkama, ne slažu se svi sa tim da je Đoković najbolji ikada. "Debata nije završena, jer je to stvar neke subjektivne analize, svako od njih ima nešto što je donio tenisu, neke zasluge. Novakov hendikep je to što je iz Srbije. Da je iz neke druge zemlje, onda bi se to dodatno promovisalo, vidite to i po sponzorima. Da je iz neke zemlje sa Zapada, bilo bi drugačije. Ne znam da li ima još neki parametar u kom nije najbolji, ali čak i to kada uspe da ostvari onda će da urade nešto drugo. Proglasiće neku novu eru od 2025. godine, pa će se računati novi rezultati. Mijenjaće neka sitna pravila, nagađam, ali recimo neće biti 'neca', radiće neke drugačije promocije. Sa kim ga sve porede danas, kao da porede tramvaj i superbrzi voz. Sve to danas može da se poredi statistički."

Uvjeren je Bubanj da bi Nole na svom kontu imao više od 24 grend slema da nije bilo prepreka koje nemaju veze sa tenisom. "Najbolje ogledalo tenisa je primer sa Bjornom Borgom koji ima 11 slemova, a jednom je samo igrao u Australiji. Povukao se sa samo 25 godina, a mogao je još da igra, niko nije mogao da mu priđe. Porede Novaka sa Štefi Graf i brojem sedmica, a ona ne bi imala toliko slemova da Monika Seleš nije izbodena. Đoković se sa svim tim izborio, mogao je da ima bar još pet-šest slemova bez ikakvih problema da nije bilo određenih zabrana, one diskvalifikacije sa US opena..."

OLIMPIJSKE IGRE I VIŠE TURNIRA

Naš sagovornik smatra da će Novak naredne sezone igrati na još više turnira i da neće praviti pauze. "Slemove sigurno neće propuštati, igraće na više takmičenja, mislim tu najviše na Indijan Vels i Majami u Americi, Australija mu je zicer. Onda dolazi poslije toga šljaka, Monte Karlo mu ne leži, ali će vjerovatno igrati, pa Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre, US open. Nisu Olimpijske igre toliko komplikovane, manje je snage u odnosu na neke druge turnire, mogu samo dva igrača iz jedne zemlje. Imao je malere na prethodnim Igrama sa Del Potrom, pa Zverev u Tokiju, doduše, tu je najveća greška bila što je igrao miks-dubl i što ga je iscrpilo, ali da se ne vraćamo na to. Mora da ima drugačiji pristup i moj savjet je da povede i nekog svog trenera, ne znam da li može Goran Ivanišević, možda Karlos Gomez Erera, neko ko može da mu ukaže na određene stvari."

Iznio je Bubanj svoje mišljenje i u vezi grend slemova za sljedeću sezonu. "Pritisak će biti veći, svi protiv njega igraju rasterećeno, ne kalkulišu, udaraju kao ludi, kao nekad Tipsarević ili sad Đere, da Laslo igra ostale turnire kao što je protiv Novaka na US openu, bio bi među 15 najboljih na svijetu. Sa takvim pristupom neki poput Sinera, Alkaraza, Runea mogu da budu nezgodni. Ako napravi dobar balans i raspored turnira i ako ne bude nekih dramatično teških mečeva, može da rješava to i da bude na tragu ove godine, kad je tri slema osvojio i za jedan udarac je ispustio Vimbldon. Da mu neko ponudi dva slema i Olimpijske igre za narednu sezonu, mislim da bi odmah potpisao."

"ALKARAZ JE ISFORSIRAN"

Neizbježno je bilo pitati srpskog stručnjka i za onoga čiju eru predviđaju da dolazi kada nekad bude završena Novakova. Upitan za Karlosa Alkaraza, naš sagovornik naglašava: "Alkaraz je malo isforsiran, uz to ima neke sitne povrede, telo trpi. Ne mogu da vidim, kako po stilu igre, tako i po drugim stvarima, da će na ovom nivou igrati za recimo 10 godina... Novak je toliko radio na sebi, tijelo i sad izgleda fantastično, elastičan, brz, sve što može. Karlos djeluje previše tvrdo, bilo je dosta igrača koji fizički da izdrže. 'Najku' i drugima je potrebno da Karlos bude prvi na svijetu, da guraju, da su oni recimo iza Noleta, bilo bi predstavljeno da je vlasnik cijelog svijeta. Od te titule na Vimbldonu napravili su čudo, kao da je to rivalitet, da svi čekaju, a mislim da ga je Nole pročitao i da ima šanse samo ako on odigra nenormalno, a Đoković ispod prosjeka", zaključio je Bubanj.