Novaka su napali zbog "Veseli se, srpski rode" - Šta sluša Alkaraz? Španac preko Instagrama otkrio sve

Karlos Alkaraz otkrio je i kakvu muziku sluša.

Novak Đoković našao se na udaru javnosti zbog muzičkog ukusa. Izlazak na teren u Dejvis kupu uz pjesmu "Veseli se srpski rode" podigao je buru. Dovelo je to do toga da je objava sa tom numerom izbrisana sa društvenih mreža, pa je zbog svega toga objava Karlosa Alkaraza privukla pažnju navijača. Španac je na svom Instagram profilu objavio fotku i otkrio svoj muzički ukus.

Na nalogu na muzičkoj platformi "Spotifaj" najviše sluša pet izvođača - Bed Baija, Keveda, Moru, India Martineza i Feid. Pjesme koje najviše sluša su "Eye of the tiger", "Neverita", "5 sentidos", "El Merengue" i "Columbia", a žanr koji najviše sluša je urban latino. Sada svi znaju šta sve Alkaraz pušta u svojim slušalicama.

O muzici je pričao i nekadašnji selektor Dejvis kup tima Bogdan Obradović. "Mi imamo pravo kad izlazimo na teren da pustimo neku pjesmu, prvo im je smetalo kad smo počeli da lupamo u svlačionici 'Marš na Drinu', to sam ja započeo 2007. kad sam bio selektor. Sad je Novak, odnosno naš tim, tražio da bude ta pjesma, to je apsolutno naše pravo. Feilisijano Lopez, naš prijatelj i prvi čovjek turnira, rekao je 'OK, dajte mi tu matricu, pjesmu', oni su to pustili i sve je OK. Sa čim bi trebalo da izađemo, sa Madonom ili Eltonom Džonom?", upitao je Obradović u intervjuu za "K1".

Otkrio je Bogdan i šta Novak sluša. "Mene su Amerikanci jednom pitali kad je Novak izlazio sa slušalicama i pitali me koju muziku sluša. Uzeo sam mu slušalice, da čujem, a Nole je tada slušao Tomu Zdravkovića. Svašta sam mu gurao da sluša, od Ex-Yu roka, pa nadalje, ali imaš pravo da slušaš, slušaj to što ti je drago srcu."