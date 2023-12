Padaju rekordi Jane Ahonena - ovaj čovjek leti kao niko!

Štefan Kraft je dva puta u karijeri bio najbolji u Svjetskom kupu, ali ovakav start se rijetko kada dešava!

Izvor: Geir Olsen / AFP / Profimedia

Nakon duple pobjede u finskoj Ruki, sada je Austrijanac Štefan Kraft uspio da dva puta trijumfuje i u norveškom Lilehameru. Nakon ubjedljive pobjede na maloj skakaonici nije bio ništa manje uspješan ni na velikoj. Imao je skokove od 134 i 141,5 metara i za šest bodova je na kraju bio bolji od drugoplasiranog Andreasa Velingera i za sedam od bronzanog Jana Herla, dok su oni koju su ostali van podijuma ostali na dvocifrenoj razlici.

Ovo je tek četvrti put da neko skakačku sezonu počne sa četiri uzastopne pobjede. Andreas Felder je to učinio davne 1984/85, zatim legendarni Jane Ahonen u sezoni 2004/05, a sada Kraft juri rekord koji je u 2007/08 postavio Tomas Morgenštern. To će imati prilike da uradi sljedećeg vikenda kada se skače dva puta u njemačkom Kligentalu.

Ipak nije ovakav start siguran pokazatelj titule, što je Felder izgubio titulu od Matija Nikanena, ali su Morgenštern i Ahonen odbranili pobjede na startu i uspjeli su da dođu do titula. Do kraja sezone Kraft juri još jedan rekord Jane Ahonena i to onaj od 109 podijuma u Svjetskom kupu. Trenutno je na 102 i djeluje da će stići i do ovog rekorda do kraja takmičarske godine.