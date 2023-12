RK Kaluđer i ŽRK Borac u humanitarnoj akciji "Daruj za Božić" - Skupljaju pomoć za višečlane socijalno ugrožene porodice

Utakmica Borac - Zrinjski više od rukometa.

Izvor: Promo/ŽRK Borac

Predstojeći ligaški meč rukometašica Borca i Zrinjskog u nedjelju od 14 časova biće više od rukometnog spektakla. Naime, ŽRK Borac i RK Kaluđer ovaj duel iskoristiće kako bi u humanitarnoj akciji prikupili što više sredstava za višečlane i socijalno ugrožene porodice.

Akcija pod nazivom "Daruj za Božić", u kojoj je cilj da se uključi što više ljudi, kako bi pomogli onima kojima je pomoć neophodna, još jednom je potvrdila veliku humanost sportista i sportskih radnika u Banjaluci.

"U nedjelju će utakmica protiv Zrinjskog biti više od rukometa, te vas sve još jednom pozivamo da dođete i budete dio jedne velike humanitarne akcije u kojoj će svako od nas pomoći koliko može da višečlanim socijalno ugroženim porodicama uljepšamo Božić! Kutija za priloge će biti postavljena na ulazu u dvoranu Borik od 11.30 do 15.30 časova", saopštili su iz Kaluđera.

Izvor: RK Kaluđer

Predstavnik RK Kaluđer Danijel Gvozdarević istakao je da je trenutno prikupljeno više od 15.000 KM.

"Jedna lijepa humanitarna priča koja traje već pet godina. Akcija iz godine u godinu raste. Saradnja sa svim banjalučkim kolektivima je dobra, naročito sa ŽRK Borac. Pozivam sve naše Banjalučane da podrže 'osice' u nedjelju, ali i našu akciju", poručio je Gvozdarević.

Prvi čovjek ŽRK Borca Darko Savić takođe je iskazao zadovoljstvo do sada urađenim u ovoj humanitarnoj akciji.

"Prošle godine ostvaren je rekord u prikupljenim sredstvima, 22.700 KM. Mislim da ćemo do 2. januara taj rekord oboriti. Zahvalan sam svim kompanijama koje su prepoznale ovu akciju. Nikoga nismo zvali, molili, ljudi se sami javljaju i pitaju kako da pomognu. Kažu da ih najviše u našoj akciji motiviše to što se nismo slikali sa političarima, što znaju da će novac sigurno otići u prave ruke. Malo me brinu ove cijene prasetine, jer smo svima obećali pečenice, tako da nam sada treba praktično duplo više novca da bismo kupili istu količinu kao prošle godine", rekao je Savić, potvrdivši da će obradovati bar 20 porodica, a u planu je da se taj broj i poveća.

Ulaz na utakmicu je besplatan, a svi koji žele da podrže akciju mogu to da učine u dvorani "Borik" ili uplatom na gore navedeni broj računa.

Humanitarna akcija počela je 1. decembra tekuće godine, a trajaće do 2. januara 2024.

