Skandal - Novaku Đokoviću oteli milione! Otkriveno kako je ostao bez novca

Potpuni šok!

Izvor: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković uskraćen je za više od 4,5 miliona dolara zarade u 2023! Asocijacija profesionalnih tenisera (ATP) objavila je prihod tenisera od bonusa za takmičarsku "2023" i potvrdila da Novak nije dobio svoj (najveći!) bonus, jer nije imao dovoljno nastupa na Mastersima. A, nije ih imao, jer mu je bilo zabranjeno da uđe u Sjedinjene Američke Države tokom proljeća, jer nije bio vakcinisan. Tada je i dalje zabrana tamošnje vlade bila na snazi, a nakon što je uoči ljeta "skinuta", Novaku je dozvoljeno da ponovo igra preko okeana, što je on iskoristio da osvoji i Sinsinati i US open.

Međutim, s obzirom na to da mu nije bilo dozvoljeno da igra na Indijan Velsu od 6. do 13. marta (šampion je postao Karlos Alkaraz), a potom i na Majamiju od 20. do 27. marta (titulu je podigao Danil Medvedev), tamošnje vlasti su svojom odlukom uticale i na to da Novak ostane bez ogromne zarade.

Novak Đoković je sa prihodom od turnira od 15.952.044 dolara predvodio tenisere u istorijskoj sezoni, u kojoj su četvorica stekla više od 10 miliona dolara. To su još Karlos Alkaraz (15,1 milion), Danil Medvedev (11,5) i Janik Siner (10,4 miliona), a prate ih Andrej Rubljov sa 6,5 miliona, Aleksander Zverev sa 5,6 miliona... A ovo je njihova zarada od bonusa:

Novak Đoković - 0 Karlos Alkaraz - 4.443.073 Danil Medevedev - 2.308.344 Janik Siner - 2.106.872 Andrej Rubljoiv - 1.082.956 Aleksandar Zverev - 718.662

Prostim pogledom na ovu listu, lako se zaključuje da bi Novakova zarada od bonusa dostigla bar 4,5 miliona dolara, ali je ona "redukovana za 100 odsto zbog toga što je propustio više od tri turnira iz serije Masters 1000". Uz Indijan Vels i Majami, Novak nije nastupio ni u Madridu, na šta je bio prinuđen zbog povrede. Novak je Španiju preskočio poslije nastupa u Monte Karlu i Banjaluci i zajedno sa neodlaskom u Ameriku, to je bio treći Masters koji je propustio i uticalo je na to da ostane bez velike, višemilionske zarade.

S obzirom na to da zabrana za nevakcinisane više ne postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, u sezoni koja će uskoro početi imaće priliku da igra i na američkoj turneji tokom proljeća i da stekne šansu da zaradi bonus.