Novak oborio novi rekord: Rafa i Rodžer su daleko, pala je i Štefi Graf

Gotovo je sa još jednim rekordom! Do sada ga je Novak "dijelio" sa Štefi Graf, ali sada je usamljen na vrhu.

Novak Đoković je ponovo rekorder! Sada ga je ITF proglasio za najboljeg tenisera na svijetu za 2023. godinu. Ovo priznanje dobio je rekordni osmi put. Šest titula ima Pit Sampras, a Štefi Graf u ženskoj kategoriji ima sedam titula. Što se tiče dama za najbolju je, sa punim pravom, proglašena Arina Sabalenka.

Dobio je nedavno Novak nagradu za najboljeg tenisera svijeta i u izboru ATP-a, a sada je kao trostruki grend slem prvak i osvajač završnog turnira i u izboru ITF-a najbolji na svijetu. Sada je došao do 24 grend slema i usamljen je na listi osvajača najvećih turnira, a završio je godinu kao prvi na ATP listi i sada je u 403. nedjelji svoje vladavine. Takođe je postao i najstariji broj jedan na kraju godine u istoriji.

"Ovo je kruna sezone, to što sam završio kao prvi na svijetu. Mislim da je to san svakog tenisera. To je jedna od najtežih stvari da se postigne u sportu. Osvajanje grend slemova i prvo mjesto na ATP listi su vrhunci tenisa", rekao je sam Novak Đoković.

U godini koja će uskoro biti iza nas on je imao nevjerovatan skor od 55 pobjeda i šest poraza. Što se tiče nagrade za najboljeg tenisera u izboru ITF-a Rodžer Federer i Rafael Nadal imaju pet titula, Ivan Lendl četiri, Bjer Borg tri kao i Džon Mekinro. Kod Dama Štefi Graf ima sedam, Martina Navratilova i Serena Vilijams po šest, a Srbija na listi ima Moniku Seleš sa dvije titule i Jelenu Janković sa jednom.