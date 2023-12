Novak sprema Hamada za vrh ATP liste: Najveći trofej u karijeri, pa pripreme sa najboljim ikad!

Novak Đoković i Hamad Međedović zajedno će se pripremati za novu tenisku sezonu.

Izvor: Instagram/screenshot/hamadmedjedovic

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavlja da pomaže najtalentovanijeg srpskog tenisera - Hamad Međedović je otkrio da će pripreme za novu sezonu odraditi u društvu prvoplasiranog igrača na ATP listi. Nakon finansijske i moralne podrške koju je dobio od Đokovića, sada će imati priliku da sa njim prođe i kompletan proces pripreme za sezonu, što bi moglo da mu donese proboj u vrh svjetskog tenisa.

Ponuda da se zajedno spreme za 2024. godinu dolazi nakon što je Hamad Međedović osvojio najveću titulu u karijeri - mladi teniser bio je bolji od svojih vršnjaka na Završnom turniru za igrače do 21 godine, a Novak to zna da cijeni. Đokoviću je taj turnir došao kao potvrda Hamadovih kvaliteta, pa se njihova saradnja nastavlja i u Dubaiju.

"Malo je prostora za odmor, s obzirom na to da sam završio posljednji turnir prije desetak dana. Takav je ovaj sport kojim se bavimo. Godina je prepuna turnira i rijetko pravimo pauzu. Ali, ipak sam uspio malo da odmorim i već od sutra krećem sa pripremama pošto putujem za Dubai. Tamo počinjem sa pripremama za sljedeću godinu", rekao je Međedović za "RTS" i osvrnuo se na posljednji osvojeni trofej gdje nije bilo Alkaraza, Sinera i ostalih: "Svakako da su oni trenutno dosta bolje rangirani od mene, ali posjedujem taj nivo što se tiče teniske igre. To zahtijeva puno rada i odricanja. Tako da ću ja nastaviti da radim ono što najbolje znam i vidjećemo dokle će me to dovesti."

Pripreme će odraditi sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.

"Novak me pozvao da radim sa njim pripreme u Dubaju na čemu sam jako zahvalan. Sigurno da će mi puno značiti trening sa najboljim teniserom svih vremena. Daće mi još više samopouzdanja i onda putujemo za Australiju da igramo Junajted kup. To je jedna velika čast i zahvalan sam na pozivu", rekao je Hamad i nastavio da priča o Novaku: "Puno mi znači. Posljednjih par godina dobijam veliku podršku od njega. Vrlo je korisno kada imate pored sebe najboljeg tenisera svih vremena da vam dodjeljuje savjete i zahvalan sam na tome", kazao je mladi teniser.

Najveći san mu je zlato na Olimpijskim igrama, ali do toga je dug put. "To mi je dječački san. Jedan od najvećih snova je osvojiti zlato na Olimpijskim igrama. Potrebno je još dosta poena da se osvoji i da budem dosta bolje pozicioniran na rang listi, ali ja vjerujem u sebe da ću igrati", naveo je Međedović.