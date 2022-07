"Zaslužuje da brzo uđe u Top 100!" Novak pomaže srpskom teniskom biseru - Njegovo je samo da trenira, ostalo ću ja!

Hamad Međedović ima ogromnu podršku jednog od najboljih igrača u istoriji tenisa.

Nije mali broj ljubitelja tenisa koji smatraju da će Hamad Međedović biti nasljednik najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića!

Međedović, rođen u Novom Pazaru 2003. godine, prije devet dana je proslavio 19. rođendan. Ove godine je osvojio četiri turnira (između ostalog i čelendžer u Njemačkoj), trenutno zauzima najbolji reking karijere (259. na svijetu), a upravo mu jedan od najboljih igrača ikada pomaže da se, kao i on, eventualno vine do velikih visina!

Rekao je ovo, u razgovoru za Blic, Eldin Mehmedović, Hamadov otac, pojasnivši u kolikoj mjeri Novak pomaže njegovom sinu da postane dio svjetske teniske elite.

"Novak se stvarno trudi oko Hamada. Na sve načine: finansijski, mentalno i društveno. Sjećam se drugog razgovora sa Novakom. Tada smo konkretno razgovarali oko koraka u Hamadovoj karijeri. I evo, iskreno ću vam reći, štipao sam sebe tokom tog razgovora da bih ubijedio sebe da se sve to događa. On mi je predlagao ideje, šta da radimo u vezi sa Hamadom i sjećam se da sam mu rekao: "Nole, izvini, ali sve to košta!" On nastavlja, predlaže mi trenera, priča kako ćemo, šta ćemo i dodaje: "Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja!" Ja mu opet kažem: "Nole, to košta!" Tada mi je Novak rekao: "Edo, ne radim ovo zbog para! Imam gdje zarađujem novac. Jednostavno, moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja kao čovjek bio ako ne bih djeci koja to zaslužuju, koja vole tenis, još i postižu rezultate, pomogao?" Ja ga slušam, a on dodaje: "Znaš kako ćemo? Sutra kada Hamad uspije, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete!", rekao je Eldin Mehmedović.

Istog dana kada je Hamad podigao prvi ATP trofej u karijeri, Đoković je igrao u četvrtom kolu Vimbldona, a novinari nisu propustili priliku da ga upitaju za mišljenje o mladom zemljaku.

"On zaslužuje ove uspjehe svojim radom i zalaganjem u posljednjih godinu i po dana. Hamadova radna etika se puno promijenila. On trenira u okviru našeg sistema centra na Doćolu. Promijenio je ishranu, trening, oporavak, pristup treningu i igri, radne navike – i kao što smo mu govorili – sve to će mu dati rezultate, ako je strpljiv, predan i to zaista želi. On je sada zaista pokazao pozitivnu promjenu i veliku transformaciju u posljednjem periodu. Što se tiče igre i fizičke spreme – on definitivno zaslužuje da vrlo brzo uđe u top 100. Jednostavno, moraju da se prođu određeni koraci koje usmjerava i prati tim stručnjaka oko njega – i za sada sve ide kako treba", rekao je Đoković tom prilikom.

Kada je osvojio titulu u Njemačkoj, Hamadu je, ističe, prvi čestitao sam Đoković.

"Evo, otkriću vam, Nole ove nedjelje igra 4. kolo Vimbldona, ali kada sam uzeo telefon poslije pobede na čelendžeru, video sam da je njegova poruka prva stigla. Snimio je glasovnu od minut i čestitao mi je. Kazao je da mu je drago što sam osvojio titulu. On je takav. Legenda. Uvijek pristupačan, možeš da ga pitaš za savjet, hoće da pomogne, sasluša. Bio sam i na mini pripremama sa njim u Ulcinju prije njegovog odlaska u London. Voli da ode u Crnu Goru, pa me često pozove da treniramo zajedno i odradimo mini pripreme. Uvijek mi bude čast kada me pozove, hvala mu", rekao je mladi srpski teniser, pred kojim je, svakako, svjetla budućnost.

