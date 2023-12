O Hamadu svi pričaju - reagovao i Boris Beker! Nijemac vidio izjavu o Đokoviću, pa napisao tri riječi!

Boris Beker se javio kada je vidio izjavu Hamada Međedovića o Novaku Đokoviću.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hamad Međedović (20) dospio je u centar pažnje poslije osvajanja "ATP NextGen" turnira. Pokazao je da je jedan od predvodnika nove generacije, a to nije promaklo ni legendarnom Borisu Bekeru. Nekadašnji trener Novaka Đokovića pročitao je jednu od izjava mladog igrača u kojoj se zahvalio Noletu na velikoj pomoći tokom karijere, to je oduševilo Nijemca.

"Pomogao mi je mnogo finansijski, dao mi terene, trenere, sve što je profesionalnom teniseru potrebno. Pokrio je sve troškove. Mnogo mi je pomogao, još uvijek mi pomaže i drago mi je što je tu uz mene", pisalo je na fotografiji sa Hamadovim citatom. Vidio je to i Boris i samo je napisao "Lijepo je vidjeti njegovu zahvalnost".

Beker je bio trener Đokovića od decembra 2013. godine do decembra 2016. godine. Zajedno su osvojili šest grend slemova i 14 Masters titula. On trenutno radi sa Holgerom Runeom i pokušava da "pogura" Danca do velikih uspjeha. Na tom putu mogao bi da mu se nađe i Međedović koji u novu sezonu ulazi sa ogromnim samopouzdanjem. Poslije malog odmora vratiće se treninzima i pripremama za Australiju, tamo će na Junajted kupu igrati zajedno sa Đokovićem.

Izvor: Printscreen/Instagram/BorisBeckerofficial