Nole, ali to košta! Kako je Đoković pomogao Međedoviću? Hamadov otac otkrio sve: "Slušaj, ne radim ovo zbog novca"

Otac Hamada Međedovića Edo pričao je o Novaku Đokoviću i njegovoj pomoći.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Privatna arhiva

Hamad Međedović najbolji je teniser iz nove generacije. Pokazao je to osvajanjem ATP NextGen turnira u Saudijskoj Arabiji. Do svega toga teško da bi došlo da nije imao veliku pomoć Novaka Đokovića. Njegov otac Eldin pričao je detaljno o tom detalju i kako je najbolji igrač svih vremena pomogao mladom sunarodniku. O tome je pričao i Bogdan Obradović za MONDO.

Kako je sve to izgledalo prepričao je Edo. "Novak se stvarno trudi oko Hamada, na sve načine, finansijski, mentalno, društveno. Sjećam se drugog razgovora sa njim, konkretno smo pričali o Hamadovoj karijeri i štipao sam sebe tokom razgovora, da bih se ubijedio da se sve to dešava. Predlagao mi je ideje šta da radimo i sjećam se da sam mu rekao 'Nole, izvini, ali sve to košta'. On je nastavio sa prijedlozima oko trenera, priča kako ćemo i šta i dodaje 'Hamadovo je samo da trenira, ostalo ću ja", objasnio je Eldin u razgovoru za "Sportal".

Zatim je nastavio da prepričava detalje razgovora. "Tada mi je Novak rekao 'Edo, ovo ne radim zbog para. Imam gdje da zarađujem novac. Moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja čovjek bio ako ne bih pomogao djeci koja to zaslužuju, koja vole tenis i još postižu rezultate?' Slušam ga, a on dodaje 'Znaš kako ćemo? Kad Hamad sutra uspije, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete'."

I stvarno je Đoković uradio sve što je obećao. "Tokom cijele 2021. godine sve trenere, putovanja, hotele, avionske karte, fizioterapeuta, masažera, pripreme, dinara nismo dali ni za šta, a to nije novac koji je u tenisu mali. To je stvarno velika stvar, trener, pa onda kondicioni, fizio, tereni... Zamislite, najbolji na planeti zove moje dijete da idu zajedno na pripreme. To bi bilo kao da vas Mesi ili Ronaldo zovu da igrate fudbal. Te stvari u današnjem vremenu djeluju malo strane, Bogu hvala ima ljudi kojima novac nije sve, već gledaju ljudskost", zaključio je Eldin Međedović.