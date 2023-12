Narode, odlučio sam da vas izazovem! Novak uradio nemoguću stvar, pita ko može da ponovi! (VIDEO)

Novak Đoković izazvao je svoje pratioce na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/screenshot/DjokerNole

Novak Đoković trenutno je u Mareblji (Španija), gdje se priprema za novu sezonu u kojoj je pred sebe opet postavio najviše ciljeve, a slobodno vrijeme iskoristio je da "izazove" svoje pratioce, odnosno teniske navijače. Godinama se priča o tome da je Nole vjerovatno "najfleksibilniji" sportista na svijetu, nerijetko ga zovu i "čovjek od gume", a nedavno je snimak sa treninga privukao veliku pažnju!

Sada je Đoković odlučio da ponovi baš ono što je i uradio tokom intervjua za američku televiziju "CBS", samo sa jednim dodatkom: pokazao je navijačima sve neophodne korake i izazvao ih da to ponove kod kuće... Da li će iko od njih to uspjeti? Pa, pogledajte i sami da li je to moguće:

A challenge for the bravepic.twitter.com/t9V4FAnUkW — Novak Djokovic (@DjokerNole)December 15, 2023



"Ćao, ljudi... Mnogo ljudi me je pitalo za scenu iz emisije, gdje sam se istezao u teretani. Odlučio sam da pokrenem izazov fleksibilnosti Novaka Đokovića. Pokazaću vam sada šta treba da uradite!", rekao je Nole i potom pokazao "nemoguću stvar".

Vidjećemo da li će se neko od navijača, ili možda kolega, javiti da li je uspio da ponovi...