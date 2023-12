Izviđaču bod na oproštaju od domaće publike - "skauti" izbjegli poraz od Krivaje nakon isteka vremena!

Izviđač i Krivaja podijelili su bodove u zaostaloj utakmici 9. kola Premijer lige BiH, u kojoj je Krivaja imala i prednost od pet golova.

Rukometaši Izviđača remizirali su sa Krivajom posljednjoj domaćoj utakmici u 2023. godini:

IZVIĐAČ – KRIVAJA 30:30

Ekipa iz Ljubuškog bila je favorit "na papiru" u duelu sa timom iz Zavidovića pred domaćom publikom, ali su gosti pokazali da nisu bez razloga petoplasirani tim bh. elitnog ranga.

To dokazuje i prednost Krivaje nakon prvih pola sata, koja je iznosila pet golova (10:15), ali su "skauti" u 43. minutu stigli do izjednačenja (20:20). Nije to obeshrabrilo goste koji su u narednih deset minuta ponovo uspjeli da se odlijepe (22:25), Izviđač je i to nadoknadio, da bi Krivaja postigla pogodak za plus jedan (29:30) desetak sekundi prije kraja.

Domaćin je krenuo u napad za remi, nakon jednog prekršaja vrijeme je isteklo, da bi potom Aldin Sakić iz udarca nakon posljednjeg oglašavanja sirene poentirao za, na kraju, veliki "iks" Izviđača.

Bio je ovo, inače, zaostali okršaj devetog kola, koji je trebalo, prema rasporedu, da bude odigran krajem novembra, ali je morao da bude prolongiran zbog obaveza Ljubušaka u EHF Evropskoj ligi.

Ovim remijem su igrači Tonija Čoline propustili priliku da se već večeras bodovno izjednače sa drugoplasiranim Borcem m:tel. Posljednju šansu u ovoj godini da to učine imaće u petak (22.12.), kada će gostovati u Živinicama ekipi Konjuha.

TABELA: Gračanica 19, Borac m:tel (+1) 17, Izviđač (-1) 16, Vogošća 15, Krivaja 14, Leotar 12, Konjuh 11, Sloboda 10, Sloga 9, Maglaj 8, Goražde 7, Hercegovina (-1) 4, Čapljina 0.

