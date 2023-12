"Zmajevi" započeli pripreme za EURO - Smajlagić upozorava: "Nismo mi baš talentovani koliko se misli"

Počela operacija "EURO 2024".

Izvor: Anadolija/Ahmed Bešić

Rukometna reprezentacija BiH danas je započela pripreme za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili sekretar RSBiH Nedim Arnautović, potpredsjednik UO RSBiH Kenan Magoda, selektor Irfan Smajlagić i kapiten reprezentacije Mirsad Terzić.

Selektor „zmajeva“ Irfan Smajlagić poručio je kako imamo tešku grupu te da bi svaka pobjeda bila iskorak. Pored toga, Smajlagić je dodao kako naša reprezentacija nije toliko talentovana koliko se misli.

„Sve je u nekakvom hodu, prebrzo za stvaranje homogene atmosfere. Ali prilagodićemo se, kao i svi ostali. Imamo iza sebe dosta turbulentan period. Napravili smo selekciju igrača koji su visoko motivisani da daju više nego što mogu. Vrlo je važna predanost igrača da daju sve od sebe, da idu do granica svojih mogućnosti, to je jedina garancija za uspjeh. Svaka pobjeda bi bila nekakav iskorak ili napredak. Imamo tešku grupu, nemojte to zaboraviti, ali realno i nema lagane ekipe u Evropi. Ovo su sve ekipe koje zahtijevaju visoku motivaciju i mnogo toga više. Djelovaćemo u cilju da budemo što bolji“, rekao je Smajlagić pa dodao:

„Imamo Švedsku koji su petororstruki prvaci svijeta. Mi nemamo talentovanu generaciju, nego skup igrača. Nizozemska je napravila veliki progres posljednjih godina. Ne trebamo ni potcjenjivati, ni precjenjivati sebe. Holandija ima kontinuitet, koji mi nemamo. Nismo mi baš talentovani koliko se misli. Nemamo mi u ligi radne igrače. Igraćemo sa svakim, ali moramo biti realni. Ako nikad ne igramo protiv Švedske, ne znamo da li je možemo dobiti.“

Mirsad Terzić sličnog je mišljenja kao i selektor.

„Lopta je okrugla, uvijek se može takmičiti sa svakim, ali mislim da je selektor htio zaštiti igrače, ali realno reći kako stvari stoje, da ne bi došlo do razočarenja ili negativnih komentara. Najbolje je ići korak po korak. Možda je i bolje reći da je Holandija veliki favoriti, kao što i jesu. Isto tako i Švedska, koja u ovom momentu ima tri vrlo jake selekcije. Mi uvijek imamo dobre međuljudske odnose, poštovanje i atmosferu. Mislim da svi ovi koji dođu, dođu da uspiju. I u ovom ciklusu atmosfera će biti na visokom nivou“, poručio je Terzić, a prenosi Sport1.

Evropsko rukometno prvenstvo igra se od 10. do 28. januara, a „zmajevi“ su smješteni u grupu sa Švedskom, Holandijom i Gruzijom. Reprezentacija BiH će prvi dio priprema obaviti u Sarajevu, nakon čega idu na turnir u Švajcarskoj prije odlaska u Njemačku.

Izabranici Irfana Smajlagića prvu utakmicu igraju 11. januara protiv Švedske, nakon čega slijedi susret sa Holandijom, dva dana kasnije. Posljednju utakmicu grupe faze "zmajevi" će igrati Gruzije 15. januara.