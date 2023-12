Danijel Šarić o nastupima za BiH: Došao sam čistog srca, a otišao zbog ljudi u savezu

Proslavljeni golman Danijel Šarić je u intervjuu za "Mozzart sport" govorio i o reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Sjajni čuvar mreže je u internacionalnoj karijeri branio za Srbiju i Crnu Goru, BiH i selekciju Katara.

Za "zmajeve" je nastupao od 2011. godine odigravši samo sedam utakmica, a u razgovoru za "Mozzart sport" objasnio je razloge zbog kojih je napustio bh. tim.

"Pazite, ja sam u najvećem usponu svoje karijere, 2011. godine, čistog srca došao da igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mogu reći da sam tu odluku napravio srcem, a ne glavom, a drugi ljudi koji su tada bili u reprezentaciji su se vodili glavom, a ne srcem. Možda je to najbolje objašnjenje. Moj interes je bio samo sport. Mladi igrači. Plan je bio da napravimo tri rukometna centra, Sarajevo, Tuzla i Banjaluka. Međutim, ljudi u Savezu su se tada prepali za svoje stolice i vrlo brzo sam otišao. Otišao sam iz reprezentacije zbog toga što nismo bili na istim talasnim dužinama. Nema problema, ja ne želim nikome ni da smetam ni da zauzimam mjesto. Ako ne osjetiš moju ljudsku energiju, onda mi ne treba da sjedimo za istim stolom, a kamoli da radimo zajedno. To je sve normalno, ja nemam ništa protiv što taj neko ima kontra razmišljanje, ali ja sam osijetio da tu nema neke budućnosti i nisam htio da gubim vrijeme", rekao je Šarić.

Takođe, otkrio je da je imao problema i dok je nastupao za Srbiju i Crnu Goru.

“Nemam problem da pričam o tome. Uvijek sam se vodio sportskim segmentom i nikad nisam imao oraha u džepu, tako da mogu reći šta je bilo. Neodlazak na dva velika takmičenja, od kojih jedne Olimpijske igre, a jedno prvenstvo u Francuskoj 2000. godine pred odlazak u Sidnej, skinuli su me sa spiska bukvalno preko noći, iz razloga koje ja naravno znam.To mi je jako žao, to moram reći. Poslije sam se vratio da branim na Evropskom i Svjetskom prvenstvu samo da im dokažem da su pogriješili što su me skinuli sa spiska. Imali smo jednu situaciju u Švajcarskoj koja je izlazila iz sportskih granica, i tada sam definitivno donio odluku da u takvim stvarima ne želim da učestvujem i nisam htio više da igram. Poslije mene se povukao i Arpad Šterbik, jer ni on nije htio da bude u tom krugu”.

Tokom impresivne karijere, branio je boje Crvene zvezde, Sintelona, Sijudad Reala, Barselone, Ademar Leona i nekoliko katarskih klubova.