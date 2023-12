Hrvat branio Novaka, pa digao glas zbog rata i muslimana: Nemojte da ga osuđujete, blagoslovite ga!

Dejan Lovren je opet bez dlake na jeziku krenuo da brani svog prijatelja.

Izvor: Profimedia

Mohamed Salah je slikao božićnu jelku u svom domu u Liverpulu i poželio da se završi rat koji bjesni između Izraela i Palestine, a onda su ga njegovi pratioci napali! Kako je Salah Egipćanin i musliman mnogi su mu zamjerili što obilježava hrišćanski praznik.

"Božić je vrijeme kada se porodice skupljaju i slave. Sa brutalnim ratom koji bjesni na Bliskom istoku, posebno sa smrću i destrukcijom u Gazi, ove godine Božić čekamo sa jako tužnim srcima i dijelimo bol onih porodica koje su izgubile svoje voljene. Molim Vas nemojte ih zaboraviti i nemojte da se naviknete na njihovu ptanju. Srećan Božić", napisao je Salah.

Odmah tu da ga odbrani od brojnih napada na društvenim mrežama našao se Dejan Lovren! Hrvatski defanzivac, sa kojim je godinama dijelio svlačionicu u Liverpulu, često se oglašava. Znamo da je branio Novaka Đokovića kada su ga mnogi napadali, a sada je stao u zaštitu svog dobrog prijatelja Mohameda Salaha,.

"Znao sam da Mo ima dobro srce, ali to što je postavio sliku božićne jelke u svojoj kući pokazuje koliko su mu srce i um otvoreni za svakoga od vas, dragi ljudi. On pokazuje ljubav i osjećanja za sve ljude koji sada nemaju porodice u trenucima rata i mržnje. Njegova ljubav i snaga će ga uvijek činiti specijalni i zato neka ga Bog blagoslovi. On zna da čini pravu stvar. Tako da, nemojte ga osuđivati. Umjesto toga pokažite mu poštovanje. Bog te blagoslovio, Mo", napisao je Dejan Lovren.