Kad Nadal ode na trafiku, imaće šta da vidi! Španija je priznala - Novak je kralj 2023

Novak Đoković dobio posebno priznanje od španske "Marke". Ovako izgleda naslovna strana koju će danas vidjeti i Nadal...

Izvor: Twitter/Marca/Screenshot

Najpoznatiji španski list "Marka" proglasio je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu svijeta u 2023. godini, čime će bez ikakve dileme pošteno razbjesniti navijače Karlosa Alkaraza i Rafaela Nadala. Pred najboljim teniserima Španije priznali su da je Nole bolji od njih, ali ne samo to - povodom nagrade objavljen je i tekst u kome priznaju da je Đoković najbolji teniseru i istoriji, čime je završena debata o najvećem svih vremena.

"Zahvalan sam čitaocima što su me izabrali", rekao je Nole povodom izbora "Marke", dok je na naslovnoj strani uz njegovu fotografiju napisano: "Kralj 2023. godine". A i kako da ne bude uz tri grend slema, dva mastersa i završni masters u Torinu, dok vrlo dobro znamo da je bio blizu i kalendarskog slema u 36. godini.



"Teško je da budete bliski prijatelji jer oni dijele dobre i loše stvari, tajne, a pošto ste najveći rivali - ne osjećate se dobro kada takve stvari pričate sa njima. Vidio sam njih dvojicu više puta od mojih roditelja u posljednjih 15 godina. Imam veliko poštovanje za njih zbog svega što smo prošli u našem rivalstvu. Kada se sve završi i spusti prašina, nadam se da ćemo sjesti i porazgovarati sasvim opušteno", rekao je Đoković i dodao da bi idealno bilo da na Rolan Garosu igra protiv Rafaela Nadala, ali da će se zadovoljiti bilo kojim mečom protiv svog najvećeg rivala.

Na pitanje šta bi uradio da mu neko priđe sa papirićem na kome piše da ako nastavi da igra do 50. godine, da će oboriti rekord Rafaela Nadala na Rolan Garosu (14 titula), Nole se nasmijao: "Ne mislim da ću igrati do 50. godine, moja žena to ne bi prihvatila ha-ha... Vidite, ja sam veoma srećan zbog mojih rekorda, ne moram da gledam na taj Nadalov, postoji mnogo istorijskih na koje sam ponosan, pa da se i danas završi moja karijera."

Što se tiče naredne sezone, Novak Đoković najavljuje pohod na sva četiri grend slema u 37. godini i ne plaši se da to poruči svojim rivalima: "Ne bih da zvučim arogantno ili kao da ne poštujem njih, ali ako budem zdrav i mentalno spreman, to je cilj".