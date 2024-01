Srbija danas počinje Evropsko prvenstvo, ovakvo nikad nije igrala! Kako je olimpijski šampion završio među autsajderima?

Ovo je put "delfina" ka završnici i ka medalji u Hrvatskoj. Postoji i šansa za olimpijsku vizu, ali i "Plan B".

Izvor: Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije ovog petka počinje učešće na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, koje je zbog rata Izraela i Hamasa prebačeno u Dubrovnik i Zagreb. Izabranici Uroša Stefanovića, polufinalisti Svjetskog prvenstva u Fukuoki prošle godine, takmičiće se u grupi C, u kojoj će im rivali biti Izrael (petak, 5. januar od 17 časova), Njemačka (nedjelja, 19) i Malta (utorak, 19). Dvije prvoplasirane ekipe plasiraće se u plej-of za plasman u četvrtfinale, u sistemu takmičenja koji do sada nije igran na ovom turniru.

Ukupno 16 učesnika Evropskog prvenstva u Hrvatskoj podijeljeno je u dvije "divizije", formirane na osnovu rezultata kvalifikacija i učinka timova na prošlom Evropskom prvenstvu (takođe odigranom u Hrvatskoj), na kojem je srpski tim završio tek na devetoj poziciji, poslije čega je najtrofejniji selektor Dejan Savić podnio ostavku.

Dakle, timovi će kroz dvije divizije tražiti put ka plasmanu u završnicu, s tim da će osam bolje rangiranih timova biti u grupama Divizije 1, iz kojih će se plasirati direktno u četvrtfinale, dok će ekipe iz Divizije 2, među kojima je i Srbija, morati najprije u plej-of, odnosno doigravanje za plasman u četvrtfinale. U tom doigravanju, "delfinima" će potencijalni protivnici biti ekipe koje ne izbore plasman u grupama Divizije 1 (Grupa A i Grupa B). Nakon tog novoustanovljenog plej-ofa, Evropsko prvenstvo će od četvrtfinala biti završeno uobičajenom eliminacionom fazom. Pročitajte sastav grupa:

DIVIZIJA 1

Grupa A: Hrvatska 2, Crna Gora 2, Francuska 1, Španija 1

Grupa B: Italija 3, Grčka 3, Mađarska 0, Gruzija 0.

DIVIZIJA 2

Grupa C: Srbija , Njemačka, Izrael, Malta

, Njemačka, Izrael, Malta Grupa D: Slovačka, Holandija, Slovenija, Rumunija

"Delfini" će utakmice grupne faze igrati na bazenu u Gružu, u Dubrovniku, dok će utakmice plej-ofa i završnice Evropskog prvenstva biti odigrane u Zagrebu. Srpski tim nakon Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine nije imao uspjeha na velikim takmičenjima do prošle godine, kada je igrao u polufinalu Svjetskog prvenstva u Fukuoki i u njemu stao u duelu protiv Grčke (7:13), poslije kojeg je izgubio i od Španije (6:9), u meču za bronzu. Ipak, pobjeda protiv favorizovane Italije u četvrtfinalu, na penale, pružila je vjeru u novi tim Srbije, koji će u Hrvatskoj opet biti jači za Dušana Mandića, povratnika u nacionalni tim i dvostrukog olimpijskog šampiona.

Ovo je sastav Srbije za Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, gdje bi Srbija mogla da zaigra i za vizu za Olimpijske igre u Parizu: Branislav Mitrović (Turkvan), Radoslav Filipović (Oradea), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Nojzi la Sek), Nikola Jakšić (Novi Beograd), Sava Ranđelović (Vašaš), Radomir Drašović (Novi Beograd), Petar Jakšić (Partizan), Strahinja Rašović (Vašaš), Marko Radulović (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vuk Milojević (Crvena zvezda), Nemanja Ubović (Vuljagmeni), Nemanja Vico (Primorac) i Đorđe Lazić (Breša).

Kako na Olimpijske igre?

Samo šampion Evrope u Zagrebu će se kvalifikovati za Olimpijske igre u Parizu, pod uslovom da titulu ne osvoji neko od već kvalifikovanih ekipa, domaćin Francuska ili finalisti Svjetskog prvenstva, Mađarska ili Grčka. U tom slučaju će olimpijska viza pripasti drugoplasiranom ili prvom timu izuzev ova tri koji još nije izborio učešće na Igrama. A glavna i svakako realnija šansa za većinu timova da se domognu Pariza biće na februarskom Svjetskom prvenstvu u Dohi, kada će biti dijeljene čak četiri olimpijske vize.

"Puni smo samopouzdanja, spremni smo za takmičenje. Osjeća se uzbuđenje. Vidjećemo šta nam znači to što imamo lakšu grupu jer naša prava utakmica će biti osmina finala. Nema pritiska oko olimpijske vize. Neće biti lako u Zagrebu to da se odradi. Imamo kasnije i Dohu gdje je Svjetsko prvenstvo kao drugu priliku i optimisti smo", rekao je Dušan Mandić.

I on i Strahinja Rašović osvajači su olimpijskog zlata, ali i nosioci igre tima koji kreće u važnu 2024. godinu sa kapicom Srbije. "Nismo došli ovdje da budemo samo u četvrtfinalu. Želja nam je da idemo do kraja, ali vidjećemo koliki su nam dometi. Zbog devetog mjesta u Splitu smo sada u slabijoj grupi i to moramo da iskoristimo za uigravanje pred kasnije daleko važnije utakmice", rekao je Rašović.

Aktuelni šampion Evrope je Hrvatska, jer je 2022. osvojila zlato u Splitu, a srpski tim je na prethodna dva evropska prvenstva osvajao peto i deveto mjesto. Prethodno je "vezao" čak četiri uzastopna evropska zlata od 2012. do 2018. godine.