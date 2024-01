Rafael Nadal neće igrati na Australijan openu!

Španski teniser zbog povrede propušta Australijan open!

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Rafael Nadal povukao se sa Australijan opena! Španski teniser donio je odluku da ne rizikuje pogoršanje povrede koju je zadobio u Brizbejnu i neće igrati na prvom grend slemu sezone. Potvrdio je to i on sam na društvenim mrežama.

Oglasio se i saopštio da neće igrati u Melburnu.

"Tokom posljednjeg meča u Brizbejnu sam osetio mali problem na mišiću i to me je zabrinulo. U Melburnu sam uradio skener i vidio da postoji malo kidanje na mišiću, ne na istom dijelu gdje sam imao povredu i to je dobra vijest", obrazložio je Nadal.

Neće ostati u Australiji. "Nisam spreman da se takmičim na najvišem nivou i da igram mečeve u pet setova. Vraćam se nazad u Španiju, posjetiću svog ljekara, uzeću terapiju i odmaraću", zaključio je Nadal.