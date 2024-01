Bura u Hrvatskoj zbog nadimka reprezentacije: "Valjda ih nećemo zvati 'Tratinčice' onda!"

Uoči početka Evropskog prvenstva u rukometu najviše se priča o nadimku reprezentacije Hrvatske.

Danas počinje Evropsko prvenstvo u rukometu u Njemačkoj, a prema mišljenju kladionica - čak je i Srbija veći favorit za zlato od Hrvatske, zemlje od koje smo navikli da se uglavnom sa velikih takmičenja vraća sa medaljom oko vrata. Ni sami Hrvati nisu preveliki optimisti, pa je tako već danima tema u javnosti nadimak reprezentacije, pošto su se iz Rukometnog saveza Hrvatske pobunili što ih zovu "kauboji".

To je nadimak koji je dobila legendarna generacija Ivana Balića, dok je sadašnjoj postala samo teret, tako da su uoči turnira pozvali medije da ih više tako ne oslovljavaju. I možda će ih poslušati, ali su na sebe već "navukli gnjev" rukometnih velikana poput Gorana Šprema.

"Rekao bih da su samima sebi stavili dosta veliki teret na leđa, jer kad takve stvari radiš neposredno pred start velikog turnira, onda se sve pomno prati i gleda. OK, momci ne žele da budu Kauboji, a ja se zaista iskreno nadam da će igrama zaslužiti neki junački nadimak, da ih nećemo zvati 'Tratinčice' (bijele rade), 'Leptirići' ili 'Leteći medvejdići'", kazao je Šprem za "Jutarnji", dok je Nikša Kaleb imao spreman predlog:

"Neka budu 'Nesalomivi' ili 'Zlatni', ili kako već neko smisli. Samo moraju da budu svjesni da je isključivo teren taj na kojem će zaslužiti nadimak i da je to isključivo do njih. Kako sam doživio taj potez? HRS ima PR službu, tamo valjda znaju kako je došlo do svega ovoga", naglasio je još jedan bivši rukometni reprezentativac Hrvatske.

Podsjetimo, Hrvatska igra u zanimljivoj "B" protiv Španije, Austrije i Rumunije, dok je Srbija u "C" sa opasnim rivalima kakvi su Island, Mađarska i Crna Gora.

