Učio Dražena da igra! Otac Marka Jarića je bio prva rok zvijezda srpske košarke!

Srećko Jarić je bio fantastičan košarkaš, a sin Marko ga je nadmašio. Ipak, to nije djelovalo da će se desiti.

Bio je prava rok zvijezda jugoslovenske košarke, uzimao je titule, a nikada nije htio u veliki klub! Svoju ekipu je kao klinac prvo izveo iz druge i uveo u prvu ligu, a zatim je uspio da im donese titulu i kup. Kasnije je uzeo kup i sa IMT-om, igrao je sa Draženom Petrovićem u Šibenki i među prvima vidio kakav će to igrač biti, a kada je počinjao štampa ga je upoređivala sa Zoranom Mokom Slavnićem!

"Ono što je Slavnić za Crvenu zvezdu, to je Jarić za Radnički. idejni vođa svih napada, sa loptom može da uradi sve! Smatraju ga najmaštovitijim igračem Prve lige", pisalo je u tadašnjim medijima, a mladi Srećko Jarić nije bio skroman. Smatrao je da je možda ćak i bolji od velikog Moke!

"Sve što Slavnić uradi s loptom mogu i ja. Ali, kompletniji sam košarkaš od njega jer sam u stanju da iz svake moguće situacije postignem pogodak, a Slavnić to ne može. Bolji sam!", rekao je Jarić svojevremeno u danima kada je tek uveo Radnički u Prvu ligu.

DVA PUTA ŠOKIRAO JUGOSLAVIJU!

Ispostaviće se da je u svom Radničkom iz Novog Beograda uspio ne samo da osvoji titulu prvaka Jugoslavije 1973. godine, već i kup 1976. a uspio je da igra i finale Kupa Saporte protiv Kantua. Te sezone je Radnički uspio da izbaci velikane poput Huventuda, Jarić je bio najbolji strijelac takmičenja, a u finalu je Kantu bio bolji sa 87:86, samo pola koša razlike!

Nakon toga, iako su ga htjeli velikani on je otišao u Šibenku gdje je zajedno sa Draženom Petrovićem dominirao i šokirao je Jugoslaviju kada je 1983. godine uzeo titulu. Nije mu to bio posljednji put da šokira bivšu državu pošto je 1987. u timu sa Ljubom Lukovićem uzeo kup Jugoslavije!

BIO JE PRAVA ROK ZVIJEZDA

Ipak publika nije obožavala Srećka Jarića samo zbog nevjerovatnih poteza na terenu i njegove sjajne igre. Imao je dugu kosu i brkove, slušao je rok muziku i saigrači su ga zvali Antoan - po tada čuvenom pjevaču sa Madagaskara koji je bio na vrhuncu slave dok je Srećko igrao na Crvenom krstu.

"Zbog njega sam pustio kosu i brkove, pa su me drugovi prozvali Antoan. Najomiljeniji pjevači su mi Tom Džons i Sila Blek, a najradije slušam Bitlse i Rolingstonse, imam skoro sve njihove ploče", pričao je on nekada davno, a sada je gostujući kod Mileta Ilića u emisiji pričao i o košarkaškim počecima: "To je počeo da se igra basket kada je ekipa iz kraja negdje našla neki koš i demontirala ga. To je bilo uvijek tu nekih 30-40 ljudi, nismo mi ni do grada išli. Kada se baviš sportom to ti i nije potrebno. Samo što se završi škola, kući i na teren."

MARKO NIŠTA NIJE ZNAO!

Srećko Jarić je bio fantastičan košarkaš, uzimao je titule i imao je nevjerovatnu karijeru, ali njegov sin Marko ga je ipak nadmašio! Takođe je počeo u Radničkom ali je bukvalno kao dječak otišao u Peristeri, potom Fortitudo i Virtus, a onda je godinama igrao u NBA ligi, Osvojio je Evroligu 2001. godine, sa Jugoslavijom je imao zlata sa Eurobasketa 2001. i Mundobasketa 2002. godine, a karijeru je završio igrajući za Real Madrid i Montepaski 2011. Ipak. otkrio je kod Mileta Ilića Srećko Jarić da se Markovoj karijeri niko nije nadao...

"Ja ga nisam gurao u košarku, to se desilo spontano. Kad je on iskazao interesovanje, ja sam bio tu da ga usmjerim. Nikada nisam koristio svoj autoritet kod trenera da bi on igrao. Bio je totalni početnik, vrlo kasno je počeo da igra košarku, krajem sedmog razreda. Nije mogao da soji na nogama, nije znao nijedan dribling, nije mogao da dobaci do koša. Ali kada je neka situacija, ničija lopta, evo ga! Ja gledam i kažem - ovo nije normalno!", istakao je Srećko.

