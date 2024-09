Kako je Jarić osvojio Limu? Šmekerski potez je oborio s nogu

Evo na koji način je Marko Jarić uspio da osvoji Adrijanu Limu

Izvor: Shutterstock

Marko Jarić i Adrijana Lima nisu zajedno još od davne 2014. kada su se razveli nakon pet godina braka. Ipak, bivši par ostao je u sjajnim odnosima, te zajedno podižu ćerke Valentinu i Sijenu. Slavna manekenka se pojavila sa nasljednicama u Los Anđelesu na premijeri filma i pozirala dežurnim paparacima, a mnogi su primijetili da je jedna ćerka njen klon, a druga preslikana otac.

Iako se u jednom trenutku, ne tako davno, šuškalo se i navijalo bogami, da su ponovo blizu pomirenja, međutim, na kraju ipak nije bilo ništa od toga. O Markovom ljubavnom životu dugo se ništa ne zna, a Adrijana je sreću našla kraj Andree Lemersa kojem je rodila sina.

Izvor: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, iako je evidentno da je nekadašnja manekenka srećna kraj Andrea, mnogi su mišljenja da niko nikad neće uspjeti da nadmaši Marka po tome kako ju je tretirao, prije nego što ju je navodno prevario.

Izvor: Dara Kushner / INSTAR Images / Profimedia

Naime, nije tajna da je naš košarkaš oduvek bio poznat kao veliki džentlmen čemu u prilog ide i priča o njihovom upoznavanju, tačnije o trenutku kada je Lima "popustila" i postala Markova djevojka. Ipak, Marko dugo nije želio da otkrije kako je smuvao jednu od najlepših žena svijeta.

- Ne smijem nikom da kažem kako sam smuvao Adrijanu. To je tajna, koju bih morao da naplatim - rekao je svojevremeno Marko Jarić kroz osmijeh.

Međutim, dio tajne otkrila je Adrijana kada je priznala kakvim je šmekerskim gestom uspio da je obori s nogu.

Izvor: Lisa O'Connor / Zuma Press / Profimedia

- Došla sam kući poslije našeg prvog sastanka i tamo me je sačekalo iznenađenje - moja kuća je od vrha do dna bila ispunjena predivnim crvenim ružama. Nikada nisam dobila toliko ruža. Tu me je osvojio- ispričala je Adrijana prije mnogo godina.

Naravno, ovakav gest oduševio bi gotovo svaku ženu, te nema sumnje da su ovakva iznenađenja bila česta tokom njihove veze, a kasnije i braka. Ipak, presudile su neke druge stvari.

Izvor: Shutterstock

Mnogi se danas šale da bi Lemers mogao da "uzme papir i olovku i nauči kako se tretiraju žene", ali nema sumnje da Adrijanin novi izabranik i te kako zna kako da joj izmami osmijeh na lice.