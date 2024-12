Jarić se usred priča o preljubi vratio kući i doživio šok: Samo ću ovo reći o Adrijani Limi i kraj!

Zbog čega je propao brak Adrijane Lime i Marka Jarića? Mnogi su mislili da je po sredi prevara, ali istina je sasvim drugačija.

Izvor: ATA/Antonio Ahel/YouTube/Vogue

Svojevremeno jedna od najlepših žena svijeta Adrijana Lima (43) udala se za Adnreu Lemersa, sa kojim je nedavno dobila sina. Njih dvoje su vjenčanje obavili u tajnosti, tako da je brazilskoj ljepotici ovo drugi brak. Prethodno je bila udata za slavnog srpskog košarkaša Marka Jarića, čak je dobila i srpske papire, međutim njih dvoje su se sporazumno razveli još sada već davne 2014. godine. Uprkos svemu što su mediji pisali o njima, ostali su u dobrim odnosima.

Sve je počelo u Americi gdje je Marko Jarić igrao košarku i upoznao je Adrijanu Limu, jedno od najpoznatijih manekenki svih vremena. Počeli su da se zabavljaju i nije im dugo trebalo da svoju vezu objelodane javnosti. I ne samo to, objavili su da su se vjerili 12. juna 2008. godine, a već na Dan zaljubljenih naredne godine vjenčali su se u Vajomingu.

Par je dobio dvije kćerkice, Sijenu i Valentinu, ali su sporazumno 2. maja 2014. godine odlučili da se razvedu, a mediji su i te kako počeli da spekulišu šta se to desilo između njih dvoje.

Da li je prevara razlog razvoda?

Nakon pet godina provedenih u braku, stvari nisu funkcionisale bajno kao nekada, prosto jer su oboje bili u drugačijim fazama života, ali i karijera. Jarić je okončao igračku karijeru, Adrijana je više putovala, a počeli su brojni problemi između njih i postali su svakodnevna tema tabloida.

"Vrela" tema bili su u Americi, ali i u Srbiji jer se svakodnevno pisalo o skandalu, govorilo da je razlog za razvod prevara. U tom kontekstu spominjali su i Adrijanu i Marka - dok je s druge strane Jarić gotovo samo jednom govorio na ovu temu. Bilo je to prije desetak godina u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem" gdje je iznio svoju verziju događaja i odlučio da na taj način stavi tačku na spekulacije u medijima, dok gotovo da nakon toga nije uopšte govorio o Brazilki.

"Kako prolazim kroz sve ovo? Znaš šta, već sam oguglao, toliko se ovdje godinama provlače naslovi... Ne dotiče me toliko, ali kada je familija u pitanju, to je specifično pitanje. Mi smo odlučili da se raziđemo. Već dugo vremena smo pričali o tome i došli smo u fazu braka gdje nam se karakteri sudaraju, ne funkcionišemo kako treba, stvara se negativna energija i to je loše za naše kćerkice. Odlučili smo da se raziđemo, da li će to biti pauza, da li za stalno, još ne znamo".

"Oboje da poradimo na sebi i vidjećemo. Nema nikakvog skandala. Odlučili smo da svaki dan provedemo vrijeme sa djecom, ne moramo zajedno, možemo odvojeno... Nema skandala, a onda dođem u Srbiju, svi imaju pouzdane informacije. Imaju vijest strani mediji, ali nikakav skandal. Naši časopisi koji imaju verziju na engleskom, pa su i u Americi počeli da preuzimaju informacije od nas. Shvatite, ja sam zaštitnički nastrojen prema familiji, prije svega ćerkama, a prema Adrijani imam veliko poštovanje. Tako će biti zauvijek", rekao je zaštitnički Marko Jarić tada.

Kako su se upoznali Marko Jarić i Adrijana Lima?

Izvor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sve je počelo na jednoj žurki, a ljubav se toliko "rasplamsala" da je Adrijana Lima dobila i srpski pasoš. Pamti se i da je i poslije razvoda čestitala pravoslavne praznike poput Božića. "Ne smijem nikom da kažem kako sam smuvao Adrijanu. To je tajna, koju bih morao da naplatim", kazao je Jarić u jednom intervjuu.

"Kako je biti u vezi sa jednom od najljepših žena svijeta? Sasvim normalno. Ljudi kod nas imaju pogrešnu sliku o poznatima u inostranstvu. Tamo, što su ljudi poznatiji, to su normalniji, ispunjeniji. Ovdje poznati ljudi misle da se tamo poznati ponašaju drugačije, pa se oni ponašaju, da tako kažem, kretenski. Meni je čudnije kako se ovdje ponašaju poznati ljudi, nego tamo".

S druge strane Adrijana Lima je takođe komentarisala kako su se "poklopili" i otkrila da je poslije prvog sastanka znala da je pronašla pravog partnera: "Došla sam kući poslije našeg prvog sastanka i tamo me je sačekalo iznenađenje - moja kuća je od vrha do dna bila ispunjena predivnim crvenim ružama. Nikada nisam dobila toliko ruža. Tu me je osvojio za sva vremena", pričala je svojevremeno ljepotica.