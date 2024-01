Sa 32 godine debi za Srbiju - sve je moguće: On je džoker "orlova", tu je da zabetonira ispred gola!

Miljan Pušica nije odustajao i uspio je da se sa 32 godine nađe na spisku Srbije na jednom velikom prvenstvu i tu će biti veliki adut Tonija Đerone u odbrani.

Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo koje počinje 12. januara duelom sa Islandom, a na tom meču će na velikim takmičenjima debitovati Miljan Pušica. Defanzivni specijalac novosadske Vojvodine je sa 32 godine uspio da ubijedi Tonija Đeronu da ga pozove u Njemačku!

Zajedno sa Ilijom Abutovićem on će biti pravi bedem ispred Milosavljeva i Cupare na golu, a sam Pušica je istakao da u ovim godinama pokazuje da nikada nije kasno da se ostvare najveći snovi.

"Osjećam se super! Oduvijek mi je bila izuzetno velika želja da igram za reprezentaciju, prije svega jer mislim da mogu da pomognem i doprinesem. Da mislim drugačije, pošteno bih se zahvalio i rekao da ne mogu. Moja borbenost i želja su možda i moji najveći kvaliteti koje pružam ovom timu", istakao je u intervjuu za sajt RSS-a Pušica.

Izvor: MN PRESS

Iako su godine prolazile, on nije odustajao i upravo smatra da je psihička snaga ono što najviše može da donese ovoj ekipi. "Pokazao sam da nikada ne treba odustajati! Imao sam dosta problema sa povredama tokom karijere i nijednog trenutka misam digao ruke od svojih rukometnih snova. Ta moja psihička snaga može biti jako važan segment na prvenstvu. Naša grupa nije ni malo laka, biće dosta teško, ali nema povlačenja u kom god smjeru da ide utakmica", dodao je Pušica.

Odbrana je ono po čemu znamo Pušicu koji zajedno sa Vukovljakom drži defnazivu šampiona Srbije Vojvodine. Ipak, sa bekovskih pozicija on očekue i poneki gol na prenstvu!

"Najbolje se osjećam u odbrani i tu vidim svoju snagu! Siguran sam kada treba da se brani gol i to je jedan od većih pluseva u mojoj karijeri. Takđe, mogu da doprinesem u tranziciji i to i jeste segment gdje možemo dodatno da napredujemo i mislim da će to i samom selektoru značiti, jer će imati više opcija."

Što se tiče srpskog rukometa Pušica ne planira samo u reprezetnaciji da doprinese našem sportu. Sa Vojvodinom je osvojio EHF kup, sada prošao grupu u Ligi Evrope i nedavno je produžio ugovor.

“I dalje mi je nevjerovatno što sam u Srbiji, a igram evropski rukomet na tom nivou. Sve je više reprzentativaca koji se vraćaju u Vojvodinu i time podžu kvalitet srpskog rukometa i nacionalnog tima, ali pored našeg kluba sve više je onih koji stasavaju kroz Partizan, Pančevo, sve to mnogo znači za srpski rukomet. Ipak, sve to proizilazi iz jake Vojvodine koju potom ostali žele da sustignu te nužno podižu svoj kvalitet. I igrački i organizaciono. Moram da naglasim da Vojvodina nije bila tako jaka i stabilna, ja bih možda i završio svoju karijeru.", iskren je Pušica.