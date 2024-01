Novaka Đokovića ponovo su na konferenciji za medije pitali o odlasku u penziju.

Izvor: YouTube/screenshot/Australian open

Novak Đoković ide po 25. grend slem, pobijedio je Adrijana Manarina ubhedljivo, čeka ga četvrtfinalni duel sa Tejlorom Fricom, a novinare na Australijan openu nije zanimalo mnogo sve to. Ponovo su mu postavljali pitanja u vezi odlaska u penziju. Nije se to previše dopalo srpskom asu.

Vidjelo se to i po njegovoj reakciji kada je ponovo čuo pitanje o penziji.

"Pričao sam o tome nekoliko puta već. Osjećam da ne želim da napustim tenis kada sam u dobroj poziciji i kada sam prvi na svijetu. Onda kada ne budem mogao da se takmičim za titule na slemovima, tada ću razmisliti o tome. Sve može da se promijeni naravno, sve je podložno promjenama. Nisam tinejdžer, ja sam otac, suprug, ima dosta stvari u kojima uživam u privatnom životu i stvari koje zahtijevaju moju prisutnost. Vidjećemo dokle će da traje", rekao je Novak.

Ponovio je da uživa u svemu vezanom za tenis.

"Ima nekoliko stvari koje me motivišu, želim da osvajam slemove, obaram rekorde, da budem u vrhu, to je uvijek cilj za mene, bez sumnje. Tu je ljubav prema tenisu, volim da se takmičim, donosim energiju, entuzijazam i na treninge, dižem formu da bih mogao da se takmičim sa najboljima. To što sam udaljen od porodice, to mi smeta sve više, utiče na mene. Pokušavam da pronađem pravi balans i sa kalendarom."

Vidi opis Đokovića opet tjeraju u penzijuI Novaku dodadilo isto pitanje: "Nikada tako neću moći, nije to moj stil" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 8 8 / 8

Još jednom je naglasio da ne zna na kojim će sve takmičenjima učestvovati.

"Zaradio sam pravo da biram na kojim turnirima ću igrati. Slemovi su prioritet naravno. Volim uzbuđenje kada se suočavam sa brejk loptom ili kada imam brejk loptu, to budi nešto u meni, nešto duboko. Pokušavam da ne shvatam te momente zdravo za gotovo, ne znam koliko će da traju. Nekad uživam više, nekad manje, slemovi su slemovi, nije potrebno više motivacije od toga."

Koliko mu prija sve govori i odgovor na pitanje o tome da li sada najviše uživa u tenisu.

"Mislio sam da ću ove godine da budem malo opušteniji, u nedostatku boljeg izraza, da kažem bolje, sa manje tenzije na treninzima i mečevima. Međutim, to se nije dogodilo. Intenzitet je visok, imao sam 2:0 u setovima i vođstvo u trećem, pa sam se raspravljao sa svojom ložom. Tražim najbolje od sebe u svakom momentu, kada se to ne dogodi, frustriran sam. Vatra u meni gori i to mi je pomoglo da budem ovdje gdje sam sada. Dio mene uživa u procesu, ne bih igrao da nije tako. Ne igram zbog novca, poena ili čega god, samo želim da igram i uživam. Strast je tu i to je najvažnije. Mislim da neću moći nikada samo nonšalantno da izađem na teren i da se samo zabavljam, nisam takav. Volim da se takmičim, kao i mnogi drugi, to je moj stil", zaključio je Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!