Britanka pokušala da isprovocira Đokovića! Prvo ga opomenula, a onda je Novak morao da reaguje zbog greške!

Novak Đoković imao je raspravu sa sudijom Alison Hjuz.

Novak Đoković prošetao se do četvrtfinala Australijan opena, deklasirao je Adrijana Manarina (6:0, 6:0, 6:3) i za menje od dva sata je završio meč. Prepustio je rivalu samo tri gema i to sva tri u trećem setu, ali nije moglo da prođe bez tenzije. Krivac za to je Alison Hjuz. Britanka koja je sudila ovaj meč iz stolice.

Ona je potpuno bespotrebno dva puta ulazila u raspravu sa srpskim igračem. U meču u kom je sve bilo riješeno i gdje se Đoković pitao za sve, stigla je da napravi dva problema. Prvi na samom početku trećeg seta kada ga je opomenula zbog toga što je prekoračio vrijeme od 25 sekundi za servis. Uradila je to u momentu dok su se čuli navijači koji su nešto dobacivali. Neko je počeo da aplaudira zbog tog poteza, pa se i Novak okrenuo i pokazao im da budu još glasniji. Na to je odgovorio as udarcem i osvojio je gem.

U narednom gemu je Manarino osvojio prvi gem na meču. "Rod Lejver arena" je zbog toga "eksplodirala", nastala je prava žurka na tribinama. Svi su bili na nogama, pjevali, skakali, Adrijan je uživao u tim trenucima, dok se Novak spremao da servira. Tada je Srbin primijetio da teče vrijeme za servis i da je Britanka pokrenula sat iako je na tribinama bilo veliko slavlje. Nije mogao da vjeruje šta se dešava...

Prišao je odmah stolici i ušao u raspravu sa njom, a tek poslije njegove reakcije je počela da se izvinjava i da se pravda. Priznala je grešku i isključila sat za mjerenje vremena za servis koji je u tom momentu bio na 10 sekundi. Zaista dvije situacije u kojima je potpuno bespotrebno dizala tenziju.

O tom momentu na početku trećeg seta pričao je i Nole poslije meča.

"Da, bio je ovo moj najbolji meč na turniru, dva odlična seta. Moram da priznam da sam htio da izgubim taj gem u trećem setu, tenzija je bila prevelika", nasmijao se Đoković.

