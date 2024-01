Đoković oborio još jedan Federerov rekord!

Novak ne staje, a Rodžerovi rekordi nestaju.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Mislilo se da nikada neće pasti rekord Rodžera Federera od 310 nedjelja na vrhu ATP liste pa je pao, a uz to ga je Novak "pojačao" za još 100 nedjelja. Mislilo se i da neće pasti nikada sa vrha kada je uzeo 20. grend slem pehar, pa Novak sada juri 25. A ubjedljivom pobjedom nad Adrijanom Manarinom Srbin je sustigao još jedan Federerov rekord.

Meč koji slijedi sa Tejlorom Fricom biće Đokoviću 58. grend slem četvrfinale u karijeri, a toliko ih ima samo Federer. Do sada je bio usamljen na vrhu sa 58 grend slem četvrfinala, ali već na Rolan Garosu će Đoković probati da mu to "otme". Kakav je to uspjeh vidi se i po učinku ostalih legendi.

Rafael Nadal koji bi još uvijek mogao da doda nekoliko četvrfinala svom učinku je na 47 grend slem četvrfinala, 11 manje od Federera i Đokovića, a onda slijedi Džimi Konors koji je na 41. Andre Agasi ima 36 dostignutih četvrfinala, a ostatak liste mnogo više kaska za ova dva velikana.

Kao i mnogo puta do sada samo je pitanje vremena kada će Novak uspjeti da se osami i na vrhu ove liste, a skoro je sigurno da će to biti ove sezone. Od ponedjeljka će Đoković započeti 409. nedjelju na vrhu ATP liste i potrebno mu je da bude bolji od Karlosa Alkaraza na ovom turniru kako bi sačuvao to mjesto i nakon Melburna.

