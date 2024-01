Sinera pitali za Novaka, on nije mogao da sakrije osmijeh!

Janik Siner je bio u sjajnom raspoloženu nakon što se izborio za polufinale Australijan opena protiv Novaka Đokovića.

Izvor: X/The Tennis Letter/Printscreen

Janik Siner je uspio da savlada i Andreja Rubljova u tri seta i tako se plasira u polufinale Australijan opena u kome će mu rival biti Novak Đoković. U posljednje vrijeme su redovno igrali međusobne mečeve, a Siner je krajem prošle sezone dva puta uspio da savlada najboljeg tenisera na svetu.

Bio je bolji u grupnoj fazi Završnog mastersa, zatim je pobijedio Đokovića u polufinalu Dejvis kupa, a odmah nakon pobjede nad Rubljovom govorio je o duelu sa najboljim ikada.

"Imam sreće što ću se sastati sa njim. Ovo je jedan od najvećih teniskih turnira na svijetu i srećan sam što mogu da igram sa svjetskim brojem jedan. On je pobijedio ovdje... Nekoliko puta", rekao je uz osmijeh Siner, pa nastavio: "Biće jako teško. Jedino što mogu da kontrolišem je to da dam 100 odsto. Boriću se za svaku loptu, vidjećemo šta će biti ishod."

Upitan je i za napredak koji je ostvario u prethodne dvije godine kada je uspio da se nađe u samom vrhu svjetskog tenisa. To je prije sveega pripisao svom timu i zahvalio im se što ga prate.

"Za mene je uvijek važno da napredujem kao igrač i kao osoba. Tim koji imam, oni koji me prate, sa njima sam razgovarao prije turnira i najbitnije je da me oni prate. Lijepo se osjećam, a ako dođe uspjeh bićemo srećni. Ako se to ne desi bar sam u dobrom društvu i lijepo se zabavljam. Uvek se trudimo da se zabavljamo što više, a vidjeću dokle mogu da stignem", dodao je Siner.