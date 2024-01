Novak Đoković će opet morati da igra u dnevnom terminu, po jakom suncu, što bi trebalo da odgovara mnogo mlađem Janiku Sineru.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković u petak igra polufinale Australijan opena protiv Janika Sinera, a ni ovoga puta mu organizatori nisu izašli u susret. I treći put zaredom - odlučeno je da Đoković igra u dnevnom terminu, što nije dobra vijest ni za njega zbog jakog sunca, ali nije dobra vijest ni za navijače u Srbiji.

To znači da će Đoković protiv Sinera igrati u petak od 4.30 ujutru po centralnoevropskom vremenu, odnosno 14.30 po lokalnom. Tako je bilo inače i protiv Adrijana Manarina i protiv Tejlora Frica, s tim da je u prvom slučaju igrao pod zatvorenim krovom, dok je u drugom meč kasnio dva sata i temperatura nije bila toliko "užasna" kao što je mogla da je izašao u pravom terminu. Zato ga sad čeka možda i najveći izazov do sada.

Malo je očekivano da će ovoga puta Đokovićev meč na "Rod Lejver areni" kasniti jer su na programu prvo dublovi, gdje postoji minimalna šansa da se meč oduži, tako da već sada znamo da u petak ujutru moramo da navijamo budilnike kako bi mogli da gledamo nastup srpskog asa.

Vidi opis Kad igra Đoković? Loš termin za sve u Srbiji, ali i za Novaka - to odgovara Sineru! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fonet AP/Andy Wong Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Fonet AP/Louise Delmotte Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: FONET AP/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ovo će inače biti sedmi meč koji igraju Đoković i Siner do sada, a srpski teniser vodi 4:2 u međusobnim duelima. Ipak, pamtimo kako je slavio u meču Dejvis kupa i tako ostavio Srbiju bez šanse da dođe do trofeja.

Što se tiče drugog meča polufinala Australijan opena, Medvedev i Zverev će oko 9.30 po vremenu u Srbiji na teren, ako se ne oduži meč Sinera i Đokovića. S obzirom na to kako su obojica igrala do sada, to je više nego izvjesno pošto mnogi vjeruju da nas čeka pravi maraton.