Janiče, moram da te uštinem! Italijan srušio Novaka, a Barbara mu prva prišla: "Malo sam se tresao"

Barbara Šet je pričala sa Janikom Sinerom poslije pobjede protiv Novaka Đokovića.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Janik Siner spriječio je Novaka Đokovića da se bori za 25. grend slem trofej. U polufinalu Australijan opena ga je pobijedio 3:1 (6:1, 6:2, 6:7, 6:3) i prošao je u svoje prvo finale na jednom od četiri najveća turnira. Po završetku meča razgovarao je sa Barbarom Šet i tamo je nastao pravi šou.

Prije postavljanja pitanja Barbara mu je rekla da mora da ga uštine, jer je napravio nevjerovatan rezultat i pobijedio čovjeka koji je osvojio 24 grend slema i 10 titula u Melburnu. "Osjećaj je fantastičan, bio je težak meč, znao sam da će tako biti i prije meča, sjajno sam udarao lopticu prva dva seta, mnogo je on griješio. U trećem je podigao nivo igre, ovo je tenis i morate što prije da se resetujete. Dobro sam servirao i riternirao", počeo je Siner.

Servirao je za meč u trećem setu, Novak je uspio da se vrati i da dobije taj set, ali ne i meč.

"Ufff, nije bilo lako, malo sam se tresao. Promijenio sam odluku u posljednjem trenutku kod te meč lopte, prilikom tog forhenda. Bio mi je baš bitan prvi servis gem u četvrtom setu, nisam iskoristio brejk šansu. Fizički sam bio spreman za ovaj meč, ne samo psihološki."

Prije meča su Tim Henman i Mats Vilander prognozirali da će Italijan da dobije. "Hvala vam, momci, stvarno cijenim to."

Potom je uslijedilo pitanje Vilandera kog je zanimalo da li je to što je to što je krajem prošle sezone odigrao tri meča sa Novakom u kratkom razmaku pomoglo Sineru u Melburnu. "Da, ali je drugačije na slemovima, posebno mentalno. Bio je ovo test za mene. Morao sam 'duboko da kopam'. Znao sam da ni na 4:1 u četvrtom setu nije gotovo, čekao sam i te nove loptice, lakše je servirati sa njima. Osjetio sam da imam privilegiju što mogu da igram sa najboljim. Igrati mečeve protiv takvih tenisera, to je baš bitno."

Iz Janikovih izjava može da se zaključi da on nigdje ne žuri i da mu je bitno da ostane na vrhu kada do toga dođe i da sve radi postepeno i sa ciljem. Tako je bilo i kada su ga pitali o drugom polufinalu između Danila Medvedeva i Aleksandera Zvereva.

"Uživaću svakako u meču, biću opušten. Probaću da ne razmišljam previše, za mene je to proces, srećan sam što sam u finalu. Vidjećemo šta će biti. Biće drugačije, drago mi je da imam šansu da se borim za trofej", zaključio je Siner.