EPSKA DRAMA - Francuska srušila prvaka Evrope! Šveđane deset sekundi dijelilo od finala – a onda ŠOK!

Kasnila je Švedska sedam golova za Francuzima nakon prvog poluvremena, u nastavku je preokrenula rezultat i stigla na nekoliko sekundi do finala, ali su "trikolori" na kraju slavili nakon epske drame.

Francuska je prvi finalista rukometnog Evropskog prvenstva u Njemačkoj!

Kasnili su Šveđani tokom prvog poluvremena sedam golova za Francuskom, u drugom dijelu su to nadoknadili i bili na par sekundi do pobjede, da bi na kraju Francuzi stigli do trijumfa nakon produžetaka!

FRANCUSKA – ŠVEDSKA 334:30 (17:11, 27:27)

Tako će Francuska imati priliku da u nedjelju osvoji svoju četvrtu titulu, a prvu nakon pune decenije, dok je Švedska prokockala priliku da prvi put od početka vijeka veže dvije titule!

Inače, četvrti put zaredom su se reprezentacije Francuske i Švedske sastale u polufinalima velikih takmičenja, a rezultat je sada 2:2.

Sve je počelo na prvenstvu svijeta 2021. godine u Egiptu, kada su rezultatom 26:32 trijumfovali Skandinavci, koji su pobjedu izvojevali i godinu dana kasnije, na kontinentalnom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj (33:34).

"Trikolori" su dio duga naplatili prošle godine, kada su u bici za finale SP u Poljskoj i Švedskoj upisali pobjedu rezultatom 31:26, a stvari su "poravnate" nakon hičkokovske završnice meča u Kelnu.

Prvih 30 minuta, francuska selekcija završila je prednošću od šest golova (17:11), a "krivac" za takav rasplet je period od šestog do isteka 15. minuta. Od 3:4 za Šveđane, Francuska je serijom 7:0 došla do plus šest (10:4).

Furiozno je Švedska ušla u drugo poluvrijeme, pa je rako u 40. minutu prednost Francuza "istopljena" (18:18). Potom su Francuzi kreirali seriju 3:0, ali je na krilima sjajnog golmana Andreasa Paličke, koji je u drugih 30 minuta odbranio tri sedmerca, Švedska u 52. minutu prvi put još od starta meča došla do vođstva (22:23), a potom tri minuta kasnije i do plus dva (23:25).

A onda – drama!

Na ulasku u posljednjih desetak sekundi, pri minimalnom vođstvu Švedske (27:26), Džim Gotfridson je napravio korake. Francuska je krenula u posljednji napad, dosuđen je deveterac po isteku vremena, a u gol ga je, preko "živog zida", pretvorio Eloam Prandi, što mu je bio tek drugi pogodak na utakmici, pa se ušlo u produžetke!

Nije Švedska uspjela da se oporavi od tog šoka – dodatnih deset minuta počelo je serijom 3:0 za "trikolore", dok je na dva minuta i deset sekundi do kraja bilo i plus četiri za Francusku (32:28), koja će, rekli smo, tako u nedjelju imati priliku da stigne do svoje prve evropske titule nakon deset godina.

