Debakl, katastrofa, jeste loše! Troicki progovorio poslije kraha Srbije: "Boli me, razočaran sam, moramo ispočetka"

Viktor Troicki oglasio se poslije poraza Srbije u Dejvis kupu.

Izvor: Vladimir Vasic/ATAIMAGES

Srbija će se umjesto borbe za "salataru" u Dejvis kupu boriti za opstanak u Svjetskoj grupi. U Kraljevu je ubjedljivo izgubila od Slovačke sa 4:0. Prvo je u petak u singlu rezultat bio 2:0, pošto su Miomir Kecmanović i Dušan Lajović izgubili od 122. i 142. igrača svijeta. Onda je u subotu u dublu par Kecmanović/Ćaćić poražen i to je bio kraj, a Đere zbog povrede nije mogao da izdrži duže od polovine prvog seta u revijalnom meču.

Po završetku svega toga na konferenciji za medije pričao je Viktor Troicki.

"Sve zajedno jako loše, jako je loš osjećaj. Izgubiti od Srbiji 4:0 od Slovačke koja je po meni... Jesu momci igrali, dali sve od sebe, ali je debakl. Ostao je gorak ukus i od prije par mjeseci i polufinala u Malagi sa Italijom. Definitivno moramo da se restartujemo i da krenemo ispočetka, to je sljedeći korak. Jako sam nezadovoljan ovim. Vidjećemo kako dalje", počeo je Troicki.

U septembru će Srbija igrati za opstanak, ime protivnika saznaće uskoro.

"Imamo do septembra da pričamo, da vidimo kako će sve biti. Nismo uvijek Novaka imali u reprezentaciji, momci su dobro igrali i bez njega. Pokazalo se to i u Valensiji. Nije Đoković taj koji je uvijek tu, naravno da je sa njim uvijek lakše. Ovi momci imaju ogroman kvalitet, mora timski bolje da se osjećaju, da daju maksimum za tim. To je nešto što po meni može bolje. Profesionalci su i sve, ali moramo da budemo bolji tim. Kakav god da je sastav, da li smo povrijeđeni, ovakvi, onakvi, moramo da budemo do kraja. Nije bilo dovoljno ovog puta. Idemo dalje. Jeste loše, katastrofalno. Život ide dalje, moramo da se oporavimo i spremimo za septembar."

Znalo se da Novak neće igrati zbog obaveza u Australiji, Hamad Međedović je zbog problema sa virusom morao da se povuče, Laslo Đere se povrijedio na treningu, pa je i junior bio pozvan na treninge.

"Zbog toga mi je žao, bilo je više pehova, ne samo povrede, Miša ne iskoristi u prvom singlu set lopte, Duci krene dobro, pa stane i izgubi dva seta lagano. Dubl krene dobro, pa se izgubi set, Ćaćić se povrijedi. Laslo... Sve je to previše stavki za jedan meč. Ovo su momci koji su bili najspremniji, odazvali su se, zahvalan sam im na tome. Vjerujem u njih, nije smak svijeta. Boli me, razočaran sam, jer znam da možemo puno bolje, posebno kada igramo u Srbiji", zaključio je Troicki.