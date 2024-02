Srbija ima šampiona Evrope! Na putu do zlata pobijedio i olimpijskog šampiona

Veliki uspjeh srpskog sporta!

Reprezentativac Srbije u rvanju Aleksandar Komarov osvojio je zlatnu medalju na Evropskom šampionatu u Bukureštu, u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom. Komarov je do titule prvaka Evrope došao pobjedom u finalu protiv Alija Čengiza iz Turske rezultatom 4:1, u meču u kom je srpski rvač bio potpuno dominantan i apsolutno zasluženo došao do najsjajnijeg odličja, saopštio je Rvački savez Srbije.