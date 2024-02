Novak slavio na omiljenoj destinaciji: Alkaraz i Medvedev ga jure, a on se opušta u komšiliku!

Novak Đoković vrijeme između turnira provodi u Crnoj Gori, koja mu je od ranije omiljena destinacija.

Novak Đoković je ovog ponedjeljka dočekao 412. sedmicu na vrhu ATP liste, a sada znamo gdje je proslavio ovo dostignuće. Ponovo je otišao u Crnu Goru, koja se čini kao njegova omiljena destinacija za odmor između turnira. Poslije napora na Australijan openu na kome je stigao do polufinala on se odlučio na odmor do početka turnira u Indijanan Velsu.