Đere "počistio" Španca: Čeka se srpski derbi u Brazilu

Laslo Đere pobijedio Zapatu Miraljesa i čeka Dušana Lajovića na turniru u Brazilu.

Izvor: Camilla Stolen / imago sportfotodienst / Profimedia

Laslo Đere rutinski je prošao u drugo kolo turnira u Rio de Žaneiru. Na startu takmičenja je bez većih problema savladao španskog igrača Bernabea Zapatu Miraljesa - 6:3, 6:1. Već u narednoj rundi mogli bi da vidimo i srpski derbi. Da bi se to dogodilo Dušan Lajović mora da savlada Kolumbijca Danijela Galana i da zakaže okršaj sa Laslom.

Kada je meč u pitanju sve je riješeno u prvom setu. Đere je prvi napravio brejk, došao do 3:1, pa je izgubio servis u šestom gemu (3:3) i od tog momenta uzeo je naredna tri gema i došao do prednosti u setovima. U drugom je ekspresno stigao do dva brejka, poveo sa 5:0 i sve što je Španac uspio jeste da se upiše na semafor i da ne ode kući sa nulom.

Inače, ovaj turnir je jedan omiljenih za srpskog tenisera. Zašto? Zato što je baš ovdje osvojio jednu od dvije ATP titule. Bilo je to 2019. godine kada je Laslo u finalu savladao Feliksa Ože-Alijasima (Kanada). Što se ovosezonskog turnira tiče prvi favorit je Karlos Alkaraz, koji se nalazi u rezultatskoj krizi, a tu su još Kameron Nori, Sten Vavrinka...