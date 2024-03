Obradović želi na klupu BIH, protivnika u baražu dobro poznaje: Portugal ima ozbiljnu ekipu, ali ima i slabosti!

Nekadašnji selektor Srbije ne bi odbio poziv da preuzme rukometnu reprezentaciju BIH pred baraž sa Portugalom.

Izvor: MN PRESS

Reprezentaciju BIH očekuje baraž za Svjetsko prvenstvo sa Portugalom, a prije tog dvomeča moraće da riješi goruće pitanje selektora, nakon što je raskinuta saradnja sa Irfanom Smajlagićem.

Lista imena potencijalnih nasljednika Irfana Smajlagića je sve veća, a jedan od stručnjaka koji se dovode u vezu sa “zmajevima” je i nekadašnji selektor ženske i muške reprezentacije Srbije, Ljubomir Obradović.

U razgovoru za “Oslobođenje” Obradović je potvrdio da je spreman da razgovara sa čelnicima Rukometnog saveza BIH, a govorio je i o svom radu u Portugalu, gdje je vodio Belenenšeš, Madeiru i Potro, te dao značajan doprinos razvoju portugalskog rukometa.

Upravo protiv Portugala igrala je Srbija u baražu 2019. godine, a Obradović je sa klupe ženske reprezentacije srbije prešao na klupu muške.

“I onda je došla ta situacija da Srbija igra sa Portugalom, a ja sam bio selektor ženske reprezentacije. Situacija je sada vrlo kritična, kao što je i Srbiji, koja igra sa Španijom. Ako se doživi poraz i ispadanje, vrlo je kritično za dalje bitisanje i bh. i srpskog rukometa. Mene je tada Božidar Đurković zamolio da to uradim. U to doba Srbija nije napravila neki uspjeh na EP-u u Hrvatskoj, pa je nekoliko momaka odustalo i nije htjelo da igra za reprezentaciju Petar Nenadić, Marko Vujin, pa sam pravio selekciju, koja bi mogla to da iznese. U Srbiji smo pobijedili šest razlike, tamo smo odigrali neriješeno i Srbija se kvalifikovala na Svjetsko prvenstvo”, rekao je Obradović za "Oslobođenje".

On vjeruje da BIH ima šanse protiv Portugalaca koji su posljednjih godina redovni učesnici velikih takmičenja.

"Ubijeđen sam da BiH ima jako dobrih igrača, a tome dodajemo srčanost i sportsku inteligenciju. Portugal ima ozbiljnu ekipu, ali i ona ima svoje slabosti. BiH je puna talenata, kada sam bio selektor Crne Gore, vodio sam kadete na turniru u Zavidovićima, gdje sam vidio mnogo dobrih mladih igrača. Tada sam gledao jednog mladića, plave kose i Jasminu Mrkonji sam rekao da će to biti pravi igrač. Sad je on u Zagrebu - Adin Faljić. Jer Bosna i Hercegovina je uvijek bila puna talenata, da vam se ne udvaram, nego to se zna odvajkad. Ima sjajnog golmana Burića, ima Panića, ima sjajne pivote, drugi Burić, pomenuti Faljić, i Vranješ, s kojim treba razgovarati. Može da se napravi jako dobra reprezentacija i sjećam se dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore, kada je BiH vodio Dragan Marković. Vidjelo se i tada, vidi se i sad taj veliki potencijal BiH. Tu sigurno treba što više kontrolnih utakmica i da se vidi ko može i ko želi da igra. Vidio sam da je BiH upisala tri poraza na Euru u Njemačkoj, ali BiH sigurno ima igrača, samo treba na pravi način da se posloži ekipa. Igrači, koje BiH ima, mogu parirati Portugalu u ove dvije utakmice. Sigurno će Portugal prepotentno ući u te dvije utakmice i to sigurno treba iskoristiti i može se iskoristiti", rekao je Obradović, koji je na kraju istakao da je spreman na pregovore s čelnicima RSBiH.

"Ja sam na raspolaganju, spreman sam da predstavim svoj plan rada i da iskoristimo sve što možemo. Što se mene tiče, ko god bude selektor, želim uspjeh da BiH prođe. Ima mnogo problema u svakom savezu na Balkanu, nema samo BiH probleme. Malo više ulaganja ne bi škodilo rukometu. Pogledajmo Sloveniju, to je zemlja koja ulaže u sve sportove. Dakle, samo treba lijepo da se rasporedi novac za državne reprezentacije i projekte", zaključio je Obradović.