Smajlagić na teren poslao "klinca", on odbranio sedmerac u ključnom trenutku: "Bila je to dobra odluka"

Treneri Borca i Izviđača komentarisali su večerašnji meč odigran u Banjaluci.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Nakon poraza u prvom meču golom razlike, rukometaši Borca su u revanš utakmici četvrtine finala Kupa BiH savladali Izviđač rezultatom 30:26 i na taj način izborili plasman u završnicu Kupa BiH.

Izabranici Irfana Smajlagića su nakon nešto slabijeg otvaranja, zaigrali dosta bolje u drugom dijelu utakmice što im je na kraju i obezbijedilo plasman u narednu fazu takmičenja.

Trener Borca mišljenja je kako njegov tim naučio iz dosadašnjih poraza koji su uglavnom stizali pada igre u drugom poluvremenu.

„Sve utakmice što smo do sada izgubili, padali smo u drugom dijelu. Nešto smo iz toga i naučili i primijenili to večeras. Taktičke izmjene rezultirale su pozitivnim rezultatom. Trebala nam je ta jedna 'teška' pobjeda da se psihološki i mentalno stabilizujemo. Ovo je potvrda jednog rada na treningu i mislim da će ova utakmica biti okidač igračima za samopouzdanje i spoznaju da bez treninga i samoodricanja ne može se postići neštoi veliko“, rekao je Smajlagić.

Iako je na parketu proveo samo nekoliko sekundi, mladi golman Borca David Momić dao je veliki doprinos večerašnjem trijumfu. Smajlagić je krajem prvog dijela poslao na gol srednjoškolca, a ovaj je mu se odužio odbranivši sedmerac nakon čega je Borac, umjesto -2, stigao do izjednačenja.

„Morate imati osjećaj za to, vrijedno je trenirao proteklih dana i svojim radom zaslužio da računam na njega u tim odlučujućim trenucima. Mislim da je ta odluka bila dobra, a i on je to shvatio kao šansu za dokazivanje i iskoristio to maksimalno“, rekao je Smajlagić o Momiću.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Trener Izviđača Toni Čolina kratko je prokomentarisao večerašnju utakmicu

„Čestitam Borcu, utakmica je bila super. Nismo sebi trebali dozvoliti da uđemo u neku egal završnicu. Nismo slomili Borac u prvom poluvremenu i sve je kasnije išlo protiv nas. Sami smo sebi krivi, ne možeš sebi dozvoliti da ovako izgubiš loptu u napadu. Bilo je dosta problema, nekih koraka i isključenja koje nismo dobili. Još jednom čestitam Borcu i sretno u nastavku sezone“, kratko je poručio Čolina.