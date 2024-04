Red Bul "oslobodio" direktora krivice za uznemiravanje koleginice: Ona je uplašena, ali odlučna da se čuje istina!

Žena koja je optužila direktora šampiona Formule 1 Red Bula Kristijana Hornera za neprikladno ponašanje je vrlo uznemirena, ljuta, uplašena, zastrašena i usamljena, ali je odlučna da istina izađe na vidjelo.

Izvor: Profimedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI/LiveMedia

Ovo je izjavio prijatelj njene porodice za Bi-Bi-Si (BBC), a prenijele agencije.

Hornerova koleginica podnijela je tužbu protiv njega u decembru u kojoj je navela prinudno i nasilničko ponašanje i seksualno zlostavljanje. Kompanija Red Bul je 28. februara odbacila žalbu poslije unutrašnje istrage i oslobodila 50-godišnjeg direktora krivice.

Horner je od početka negirao krivicu.

Ta žena je rekla da joj je teško da shvati kako je Red Bul odbio žalbu poslije istrage, dodao je prijatelj.

Sve do sada optužba je bila opisana kao neprikladno ponašanje. Red Bul je saopštio da ne može da potvrdi da optužba uključuje i navode o seksualnom uznemiravanju, ali je BBC vidio dokaze u tom smislu.

Žena ne može da priča o svojim tvrdnjama jer je potpisala zakonsku obavezu da o tome neće pričati ni sa kim osim sa ocem i bratom, rekao je prijatelj.

"Ljudima je nemoguće da shvate kako je njoj. Ona ne može da priča i neće da priča. Ali mogu da vam kažem šta joj to radi. Svaki put kada je pitam nešto, ona se rasplače i kaže da nema s kim da priča jer joj nije dozvoljeno da priča. Ona je vrlo uznemirena, vrlo ljuta, vrlo uplašena, vrlo zastrašena i veoma usamljena. I mislim da ljudi ne mogu da shvate kako je njoj osim ako nisu to proživjeli", naveo je prijatelj.

Portparol Red Bula rekao je da su obje strane potpisale sporazum o povjerljivosti i da ne mogu da razgovaraju o tome.

Dan nakon što je optužba odbačena, brojne poruke u kojima se tvrdi da je Horner umiješan, poslate su velikom broju čelnika Formule 1 i medijima.

Nedjelju dana poslije toga, Red Bul je suspendovao ženu, uz obrazloženje da nije bila poštena.

Horner je curenje informacija opisao kao "anonimne spekulativne poruke iz nepoznatog izvora" i odbio je da komentariše njihov sadržaj.

BBC nije uspio da potvrdi da li su poruke vjerodostojne, a pokušaje da se početkom marta o tome pita Horner, spriječio je zaposleni u odnosima sa javnošću Red Bula.

Međutim, prijatelj tvrdi da su poruke istinska razmjena između Hornera i žene koja ga je tužila.

"Svi znamo da čitamo i svako može da dođe do sopstvenog zaključka da li je to bio odgovarajući odnos između izvršnog direktora i zaposlenog. Kao što je Kristijan rekao, želi da podvuče crtu. Pa ako je ovo bio fer i nezavisan proces i ako nije ustanovljena krivica, zašto se to ne iznosi na transparentan način i zbog čega Kristijan ne poriče da su te 'whatsapp' poruke stvarne? Pitanje je da li je Kristijan kao izvršni direktor trebalo da radi ono što je radio", dodao je prijatelj.

Red Bul je saopštio da ne može da komentariše izvještaj zbog pitanja povjerljivosti u vezi sa zakonom o zapošljavanju.

"Šokantno je ali nije iznenađujuće koliko je ona uznemirena. Bilo je nekoliko finansijskih ponuda (da proda priču) i nijednom nije imala interes da se time bavi. Činjenica da ne smije da priča sa prijateljima, već samo direktno sa članovima porodice... Imate jednu ženu koja je pratila pravi proces i osjeća kao da nije saslušana i da je to bio potpuno nepravedan proces", rekao je prijatelj.

"Potrebna je prilično hrabra žena da uradi ono što je ona uradila. Nažalost, ovo je vrlo loše stanje", dodao je.

Žena je uložila žalbu na odluku Red Bula i obavijestila je Formulu 1 i upravno tijelo Međunarodnu automobilisku federaciju i od nje zatražila da ispita slučaj.

"To sada ide pred sud za zapošljavanje koji je javan, a pretpostavljam da će Horner, kao i do sada, uraditi sve da to ne bude javno. Nažalost, taj datum je daleko. Ona je suspendovana i jasno je da Red Bul prati proces da je na kraju otpusti", naveo je prijatelj i dodao da će žena nastaviti sa slučajem.

"Ona je odlučna da istina izažđe na vidjelo. Ona samo želi da radi u sportu i vrlo je zabrinuta za svoju reputaciju i mogućnost da je ponovo neko zaposli. Ona je čitav život u motosportu, s jedne strane je zabrinuta i uplašena za budućnost, a s druge strane, vrlo je odlučna da se čuje istina".

Prijatelj je rekao da žena zbog nemogućnosti da razgovara otvoreno sa prijateljima, nosi u sebi nagomilani strah i brigu, ali da poštuje uslove koji su joj postavljeni.

"Prilično je jasno da nije mogla da kaže ni riječ niti da se identifikuje, a Kristijan može dovoljno da komentariše jer ima moć i uticaj da iznese svoju stranu priče a ona je potpuno ućutkana", naveo je prijatelj.

(agencije)