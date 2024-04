"Pamtim da sam uzeo nož!" O Džej Simpson jednim trikom na suđenju prevario cijelu naciju - odao ga osmijeh ubice!

Preminuo je nekada veliki američki sportista, poznati glumac, a potom i osumnjičeni za monstruozno i nikad rasvjetljeno ubistvo.

Izvor: Youtube/Investigation Discovery

O-Džej Simpson, ili Orental Džejms Simpson, preminuo je u Las Vegasu u 77. godini, od posljedica raka prostate. Bio je američka sportska senzacija, jedan od najboljih NFL igrača, potom i harizmatični glumac. Bio je i osumnjičeni za monstruozno ubistvo svoje supruge Nikol Braun Simpson i njenog prijatelja, Rona Goldmana. Na sudu je okupio tim skupo plaćenih branilaca, u kojem je bio i Rob Kardašijan, otac Kim Kardašijan, i uspjeli su da ga sačuvaju na slobodi i uvjere porotu da on nije izvršio taj zločin.

U periodu velikih rasnih nemira, afroamerički porotnici i afroamerička javnost u Americi bili su mahom uvjereni da je Simpsonovim oslobađanjem od optužbi "izvršena pravda", nakon niza primjera policijske brutalnosti prema pripadnicima te zajednice. Međutim, istina je i to da je bio niz dokaza koji jesu ukazivali na to da je O-Džej izvršio taj zločin - i to monstruoznom fizičkom silom, ostavivši za sobom tragove krvi čak i po vozilu kojim je došao do kuće supruge sa kojom je u tom trenutku već bio rastavljen, i izvršio ubistvo.

Video-snimak policijske potjere za njim nakon tog ubistva pratila je cijela Amerika. Orental Simpson je sa prijateljem sjedio u kolima, sa naslonjenim pištoljem na svoju bradu, prijeteći da će se ubiti ako ga ne puste ode kući. Kada ga je niz policijskih kola dopratio do uglednog dijela Los Anđelsa, u kojem je imao vilu, lišen je slobode, a onda je iz mjeseca u mjesec njegov advokatski tim ukazivao na rasizam pripadnika policije koji su izvršili uviđaj, na mržnju policije prema crncima, i to posebno onih policajaca sa mjesta zločina ili koje je njegova supruga pozivala kada ju je tukao... I uspjeli su u svojoj namjeri, pa se ni danas, na dan njegove smrti, za Simpsona ne može napisati da je ubica, već samo da je bio osumnjičen.

Čuveni je detalj sa suđenja sa rukavicama na kojima su nađeni DNK tragovi i koji su imali pomiješanu krv O Džej Simpsona, Nikol i Goldmana. Lijeva je nađena u kući u kojoj su dvoje ubijeni, a desna je nađena u njegovom domu. Simpson ih je stavio na ruke tokom suđenja i utvrđeno je da su mu premale, pa je porota dobila argument da ga oslobodi, tvrdeći da su mu podmetnute. Tužioci su smatrali da su se rukavice skupile nakon što su bile natopljene krvlju, a odbrana je tvrdila "ako rukavica ne pristaje, onda on nije ubica". Mnogo godina kasnije, Simpsonovi advokati objasnili su da je Simpson uzimao lijekove za artritis, a da je prije predstave sa rukavicama savjetovan da prestane sa terapijom, da bi mu ruke otekle. Pogledajte tu scenu:

O Džej Simpson Izvor: Youtube/Investigation Discovery

Porodice žrtava povele su nakon oslobađajuće presude i parnički postupak protiv Simpsona, u kojem porota u Santa Moniki nije imala istu "rasnu konfiguraciju" kao i u krivičnom suđenju za ubistvo i tu je proglašen krivim - i to jednoglasno. Simpsonu je tada naloženo da plati 33,5 miliona dolara odštete porodicama žrtava, ali to nikad nije uradio u punom iznosu, iako su potom vršene i aukcije njegovih trofeja i suvenira iz velike karijere američkog fudbalera. Prikupljeni iznos nije bio ni približno dovoljan.

O-Džej Simpsonu potom su oduzeta prava na zaradu od eventualne prodaje svoje knjige i davanja TV intervjua, a on je često ulazio u probleme za zakonom, posjećivao žurke, bio hapšen zbog provalništva, tuča u saobraćaju, FBI mu je upadao u dom u potrazi za nedozvoljenim supstancama, dokazima o pranju para... Takvim životom išao je samo u jednom smjeru - nazad u zatvor.

Krivično djelo napravio je 2007. godine i bio je osuđen na čak 33 godine zatvora. Pravdajući se da "ide samo da vrati svoje stvari", on je sa grupom muškaraca upao u jedan hotel-kazino, uperio pištolj u muškarca koji je tvrdio da ima njegove suvenire iz igračkih dana i potom bio uhapšen. Tvrdio je da su te stvari "ukradene" od njega, a sud u Nevadi mu nije dao da se izvuče, već ga je osudio na višedecenijsku kaznu, uz mogućnost da bude pušten na uslovnu slobodu tek 2017. godine. U ljeto te godine izašao je na slobodu, a 2021. mu je ukinuta uslovna zbog dobrog ponašanja. Potom je pokušavao da nastavi život tamo gdje je stao u ljeto 1994, ali ga je dvostruko ubistvo proganjalo na svakom koraku, gdje god i kako god bi se oglasio.

Jednom prilikom, godinu nakon izlaska na slobodu, u intervjuu je čak i indirektno priznao da je izvršio ubistvo. Pričajući o zločinu u vili i o sukobu sa Goldmanom, Simpsonu se otelo iz usta: "Uzeo sam nož, toga se sjećam...". Kada je shvatio da se nije ogradio, dodao je: "Hipotetički sam uzeo nož" i počeo je da se smije.

O Džej Simpson Izvor: YouTube/Gossip On This

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!