Teniseru "skinuli" sat od 300.000 evra u Monte Karlu!

Sebastijan Korda svakako nije očekivao da će mu u Monte Karlu, od svih mjesta na svetu, ukrasti sat sa ruke i to usred bijela dana.

Izvor: Shutterrstock

Poznati američki teniser Sebastijan Korda nikako neće po dobrom pamtiti ovogodišnji masters u Monte Karlu. Njega je u srijedu eliminisao Janik Siner, da bi se dan kasnije saznalo da je bio opljačkan na ulicama jednog od najluksuznijih ljetovališta. I to u po bijela dana!

Da stvar bude gora, sve se dogodilo u blizini teniskog kompleksa u Monte Karlu pošto su dvojica lopova na motoru tačno znala gdje će i kada biti Sebastijan Korda, pa su uspjeli da mu oduzmu skupocjeni sat sa ruke. U pitanju je Rišar Mil vrijedan oko 300.000 evra. Prema i dalje nezvaničnim informacijama, lopovi su ga napali prije početka turnira i Korda je slučaj prijavio policiji, međutim nije želio da "diže famu" oko toga.

Korda je poslije ove drame inače pobijedio Alehandra Davidovič-Fokinu, međutim Siner je bio prejak i slavio je 6:1, 6:2, a ne znamo da li je pljačka koja mu se dogodila u trenutku kada je došao samo da igra tenis - imala neki uticaj na njega i njegovo psihičko stanje na turniru.

Talentovani teniser je inače do sada osvojio jednu ATP titulu i to 2021. godine u Emilija Romanji. Prošle sezone je ozbiljno namučio Novaka Đokovića u Adelejdu, kada je poveo protiv njega u finalu, ali se potom srpski as probudio.