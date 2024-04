Bokser iz Kalinovika donio medalju Srbiji: Dušan Veletić u polufinalu Evropskog prvenstva!

Od Vlaholja i Kalinovika, preko Amerike do prve medalje za Srbiju na Evropskom prvenstvu u boksu

Srbija može da slavi prvu medalju na Evropskom prvenstvu u boksu u Beogradu. Osvojio ju je Dušan Veletić, mladi superteškaš porijeklom iz malenog Vlaholja kraj Kalinovika! Momak koji je veći dio djetinjstva proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je uvijek znao da će se boriti pod zastavom Srbije, ušao je u polufinale superteške kategorije.

U četvtfinalu je savladao Hagaga Ahmeda iz Austrije i plasirao se u polufinale što mu je donijelo direktno bronzanu medalju. U duelu za finale sastaće se sa Lukom Pratljačićem, Hrvatom koji mu je jedan od najboljih prijatelja i koga je nedavno savladao u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

"Pokušao je Austrijanac da me pobijedi na foru kao i prethodne protivnike, ali mu nisam to dozvolio. Smatram da smo dobar šou napravili. Ni u jednom trenutku nismo stali i vidjelo se koliko on želi pobjedu i ipak sam je ja odnio i obezbijedio prvu medalju za Srbiju. U jednom trenutku je izgledalo kao da Austrijanac pokušava da me isprovocira, ali mi je selektor govorio da se uozbiljim i nisam ulazio u dalju raspravu. Ja sam u ringu, ali 50 posto su zaslužni selektor i trener za pobjedu zato što mnogo pomažu i govore mi kako da izađem na kraj. Drago mi je što se Luka Pratljačić borimo za medalje, prije početka prvenstva smo se čuli svaki dan i govorili jedan drugom 'ako Bog da, vidimo se u finalu'. Nema ništa ljepše nego kad u najtežim trenutcima u borbi čujete kako vas publika bodri, hvala im na tome", rekao je Veletić poslije meča.

