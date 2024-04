I španski kralj Felipe se poklonio Rafaelu Nadalu!

Najveći španski teniser u istoriji podsjetio na starog sebe u Madridu.

Rafael Nadal pobijedio je Australijanca Aleksa De Minora u 2. kolu Mastersa u Madridu, čime mu se osvetio za prošlonedjeljni poraz u Barseloni. "Bik sa Majorke" i drugi najveći grend slem šampion u istoriji konačno je ličio na starog sebe, jer je prvi put u ovogodišnja tri turnira pobijedio igrača iz Top 50 na svijetu.

De Minor je trenutno 11, a Nadal je trijumfom protiv njega skočio za čak 121 mjesto na ATP listi i u ponedjeljak će biti bar 391. Španac je na turnir došao tek kao 512. igrač svijeta, ali to mu nije bio ni na kraj pameti, već je bio fokusiran isključivo na to da se u Madridu, poslije neuspjeha u Barseloni, bar približi nivou vrhunskih tenisera. I to je uspio.

Uz skandaloznu Nadalovu svađu sa sudijom, 37-godišnji velikan igrao je maratonski prvi set, na momente i iz bijesa prema sudiji udarao lopticu, ali i prokockao vođstvo 6:2 u taj-brejku na 6:6, a onda pokazao da je u njemu ostalo onog "starog Rafe". Uz sjajnu defanzivnu igru, Rafa je poslije čak 76 minuta poveo 1:0, a potom trijumfom u drugom setu 6:3 izborio svoje mjesto u narednoj rundi prestižnog turnira koji je osvajao pet puta i u tome je rekorder.

Uz podršku španskog kralja Felipea iz svečane lože, Rafa je ušao u treće kolo i u njemu će igrati protiv Argentinca Pedra Kaćina, trenutno 91. igrača svijeta. On je u 2. kolu iznenadio 20. nosioca, Amerikanca Frensisa Tijafoa.

