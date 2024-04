Desetkovana Srbija ne diže bijelu zastavu: Novi selektor izabrao "orlove", ovi momci hoće da odlete na Svjetsko!

Srbija se nada čudu u dva meča protiv Španije, a Boris Rojević je izabrao 19 momaka koji idu da to čudo naprave!

Izvor: MN PRESS

Selekciju Srbije čeka paklen posao! Ako srpski rukometaši žele da se plasiraju na Svjetsko prvenstvu u januaru 2025. godine u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj moraće da budu u dva meča bolji od selekcije Španije. Prvi meč baraža je u srijedu 8. maja u 21 čas u Lalin Areni u Španiji, a revanš četiri dana kasnije u novosadskom "Spensu" od 17.

U petak 3. maja će se srpska selekcija okupiti u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a u nedjelju ekipa putuje u Porto na završne pripreme. Novi selektor Srbije Boris Rojević je pred ove mečeve istakao da je svjestan kvaliteta rivala, a naglasio je da su brojne povrede otežale sastavljanje spiska.

"Igramo sa reprezentacijom koja je svjetski i evropski šampion, od posljednja tri šampionata Evrope dva su osvojili i to dovoljno govori o kvalitetu Španije. Najteži mogući protivnik, uz sve probleme sa kojima se suočavamo 'u svom dvorištu'. Već sada znamo da mnogi važni igrači neće moći da nam pomognu, usljed povreda nećemo moći da računamo na kapitena Marsenića, Nemanju Ilića, Marka Milosavljevića, Nikolu Zečevića, Vukašina Vorkapića, Dodića, Milića i tako dalje. Nažalost, spisak je dugačak i to su veliki problemi s obzirom na bazu igrača koju imamo, ali s druge strane, okupićemo neke mlade momke koji predstavljaju budućnost. Ušli smo u proces podmlađivanja i stvaranja tima za naredne četiri godine, te će oni dobiti priliku da steknu vrijedno iskustvo protiv jedne od tri najbolje selekcije na svijetu! Ne idemo na crtu Špancima sa bijelom zastavom, borićemo se svih 60 minuta i pružiti 100 odsto svojih mogućnosti. Svjesni smo svih mana i vrlina, ali od onih koji budu na terenu očekujem da se bespogovorno bore, jer oni će biti ono najbolje što Srbija trenutno ima na raspolaganju. Biće to i dobra prilika za dokazivanje onima koji do sada nisu imali značajniju ulogu u reprezentaciji, a ovaj dvomeč daće nam i mnoge odgovore za budućnost. U Poljskoj smo odradili odličnu provjeru, primorani smo da se prilagodimo trenutnoj situaciji i da u jako kratkom roku izvučemo maksimum", zaključio je selektor Srbije, Rojević.

Novi selektor Srbije za predstojeću akciju moći će da računa na 19 igrača. Ovo je kompletan spisak:

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac

Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Andrej Trnavac Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Luka Rogan, Miljan Pušica, Marko Jevtić

Dragan Pešmalbek, Luka Rogan, Miljan Pušica, Marko Jevtić Krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Darko Đukić, Aleksa Tufegdžić

Vanja Ilić, Marko Srdanović, Darko Đukić, Aleksa Tufegdžić Bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Milan Jovanović, Lazar Kukić, Aleksa Kolaković, Đorđe Đekić, Uroš Kojadinović i Miloš Orbović

(MONDO, N. L.)