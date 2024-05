"Boli me sve više, moram da poslušam ljekare": Siner otkrio cijelom svijetu problem - evo kako će uticati na ATP listu

Italijan se javno oglasio o svojoj povredi

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner povukao sa Otvorenog prvenstva u Madridu zbog povrede kuka, saopštila je u četvrtak uprava turnira. Trenutno drugi igrač na ATP rang-listi pobijedio je Karena Hačanova u četvrtom kolu i u četvrtrfinalu ATP Mastersa 1000 u Madridu trebalo je da se suoči sa Feliksom Ože-Alijasimom, ali na taj meč nije izašao.

On je na društvenim mrežama objavio kako je "veoma tužno" što mora da odustane od svog sljedećeg meča u Madridu. "Kuk me je mučio ove nedjelje i polako je postajalo sve bolnije. Poslušavši savjet ljekara odlučili smo da je najbolje da ne igram dalje i da to pogoršamo", naveo je Siner.

Janik Siner (22 godine) uprkos povlačenju sa turnira u Madridu ostaje na drugom mjestu ATP liste sa 8.860 bodova iza Novaka Đokovića koji ima 9.990 bodova.

Siner ove sezone igra najbolje u karijeri i osvojio je Australijan open i to kao prvi Italijan koji je to uspio, a potom je trijumfovao i u Roterdamu, u kojem je pobjedom protiv Aleksa De Minora u finalu postao "Broj 3". Ponovo, najbolje plasirani Italijan u istoriji. Nastavio je i poslije toga da obara nacionalne rekorde i prvi je Italijan koji je vezao 17 ATP pobjeda i zahvaljujjući tome dobacio je do polufinala Indijan Velsa, u kojem je izgubio od osvajača tog turnira, Karlosa Alkaraza. Poslije tog poraza je pobijedio Grigora Dimitrova u finalu Majamija i zahvaljujući trijumfu na Floridi nastavio je da piše istoriju i ostvario svoj najbolji plasman u istoriji, drugo mjesto ATP liste. Na njemu će i ostati do daljeg.