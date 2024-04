Janik Siner se izvukao u Monte Karlu! Meč lopte, svađa, krađa poena i pobjeda Italijana!

Janik Siner pobijedio je Holgera Runea i prošao u polufinale turnira u Monte Karlu.

Izvor: Felice Calabrò / IPA / Profimedia

Janik Siner uspio je poslije skoro tri sata igre da slomi otpor Holgera Runea - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Prošao je u polufinale turnirau Monte Karlu u meču punom tenzije. Bilo je svega i svačega, propustio je dvije meč lopte u drugom setu, Danac se svađao sa publikom, pa i sa sudijom...

Na kraju je italijanski igrač pronašao način da ostane smiren, da završi meč i ostane na drugom mjestu ATP liste, da je izgubio prestigao bi ga Karlos Alkaraz. "Nikad nije lako protiv njega, posebno u ovakvim mečevima. Imao sam i malo sreće. Bilo je fizički naporno. Uzbuđen sam zbog prolaska dalje", rekao je Siner.

Rune se u jednom momentu raspravljao sa navijačima, zbog toga je dobio opomenu, pa je onda sudija u taj-brejku pokazao da je lopta Sinera bila u terenu, pošto nema "oka sokolovog" na šljaci, ta odluka je ostala na snazi. Na snimku se vidjelo da je Holger bio u pravu i da je bio aut.

Upravo je to bilo jedno od pitanja za Sinera, šta je on radio u momentima kada je na terenu bio supervizor i svađa. "Gledao sam sebe i svoju stranu. Takve stvari se dešavaju. Možete da napravite haos, naučio sam to prošle godine. Sve to je dio procesa učenja. Da sam izgubio, izvukao bih pouke. Srećan sam što sam dobio težak meč. Biće teško i sa Cicipasom koji igra veoma dobro", zaključio je Siner.